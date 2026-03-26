"La cancha está primorosa": Javier Aguirre y su emoción por el nuevo Estadio Azteca

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ha entrado en una fase de efervescencia total a menos de tres meses para que México inaugure el torneo con su partido ante Sudáfrica y muestra de ello es que este sábado se vivirá un momento especial con la reinauguración del Estadio Azteca con el partido ante Portugal, un partido que tiene entusiasmado a Javier Aguirre.

El estratega de la Selección Mexicana ve en Portugal al sinodal perfecto para medir de qué está hecho su equipo nacional, esto incluso ante la ausencia de jugadores como Cristiano Ronaldo, entre otras estrellas que han llevado a cambiar la alineación de los lusos apenas unos días atrás.

Para Aguirre, enfrentarse a Portugal es una oportunidad de oro para encarar la élite antes de la gran cita veraniega. "De Portugal ves los nombres, el valor de mercado y te das cuenta que son equipos y jugadores top", indicó el director antes de expresar su emoción: “Estoy con unas ganas de que llegue el sábado ante un rival de primer nivel y vamos a ver si somos capaces de estar a la altura de las circunstancias".

El renacer del Estadio Azteca

Uno de los grandes atractivos del encuentro es, sin duda, la reinauguración del mítico Estadio Azteca, el cual aún está en trabajos de remodelación a poco más de dos días del partido. A pesar de los trabajos, Aguirre ya pisó el césped y ha dado sus primeras impresiones del inmueble donde México espera crear una fortaleza para el próximo Mundial.

"Está hermoso, de verdad. La cancha está primorosa, el escenario es una fiesta y ante Portugal.... qué mejor escenario para los jugadores, qué mejor que estar sentados en la reapertura del Banorte".

Para Aguirre el Mundial 2026 ya inició y es momento de aprovechar ese impulso.

"El escenario va a ser espectacular, ya se siente el ambiente mundialista, ya hay repesca en Guadalajara, en Monterrey, en Europa y estamos en el último tramo de preparación para el Mundial”, concluyó el técnico.