Frenan a mujeres transgénero; no podrán competir en categorías femeninas

Las mujeres transgénero tuvieron un freno. No podrán competir en categorías femeninas de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, debido a que el Comité Olímpico Internacional (COI) anunció una nueva política para la protección de la categoría. Se realizarán test cromosómicos, ya en vigor de 1968 a 1996.

“Está ahora reservada a personas de sexo biológico femenino”, indicó el COI sobre la admisión en las competiciones olímpicas femeninas y que no sean portadoras del gen SRY.

“Esta política, fundamentada en pruebas y con el respaldo de expertos, y aplicable a partir de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, protege la equidad, la seguridad y la integridad en la categoría femenina. No tiene carácter retroactivo y no se aplica a ningún programa deportivo de base o recreativo”, señaló el COI.

El organismo señaló que “basándose en evidencia científica”, considera que la presencia del gen SRY es “permanente y constituye una prueba altamente precisa de que un deportista ha experimentado el desarrollo sexual masculino”.

¿CÓMO EL COI DETECTARÁ EL GEN?

El COI detectará este gen mediante muestras de saliva, hisopado bucal o de sangre, calificando el método como poco invasivo en comparación con otros posibles.

Si la deportista da negativo a la prueba del gen SRY, cumplirá con los criterios de elegibilidad de esta política para competir en la categoría femenina.

“Salvo que haya motivos para creer que un resultado negativo sea erróneo, esta prueba se realizará una sola vez en la vida”, subrayó el organismo.

“Ninguna deportista con un resultado positivo en la prueba SRY es elegible para competir en la categoría femenina en un evento del COI”, aclaró.

“Las deportistas con un resultado positivo en la prueba SRY, incluidos los atletas transgénero XY y los XY-DSD sensibles a los andrógenos, siguen estando incluidos en todas las demás clasificaciones para las que cumplen los requisitos. Por ejemplo, pueden participar en cualquier categoría masculina, incluso en un cupo masculino designado dentro de cualquier categoría mixta, en cualquier categoría abierta o en deportes y eventos que no clasifiquen a los deportistas por sexo”, puntualizó.