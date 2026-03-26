"No es un capricho": Javier Aguirre defiende la larga concentración que tendrá la Selección Mexicana

La Selección Mexicana comenzará su preparación para el Mundial 2026 el 6 de mayo dejando a algunos equipos sin jugadores claves para la fase final de la Liga MX, pero también para una ronda clave de la Concachampions; a pesar de esto, el director técnico Javier Aguirre resaltó que cada uno de los equipos ha dado el respaldo para sacrificarse en favor del conjunto nacional.

Al ser cuestionado sobre la concentración de cinco semanas que tendrá la Selección Mexicana, Aguirre indicó: “Este es un proyecto, no es un capricho, es un proyecto para buscar hacer un gran mundial”, indicó el estratega en conferencia de prensa este jueves.

Aguirre indicó que todo fue platicado con Mikel Arriola, Comisionado Presidente de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), y Duilio Davino, encargado de selecciones, así como un consenso con los dueños de los equipos por lo que ninguno se encuentra en desacuerdo con esta situación.

“Nosotros concluimos que al ser en casa (Mundial), al tener estas instalaciones que son magnificas, necesitábamos estar bien preparados en todos los sentidos. Esto significaba tenerlos cinco semanas antes del mundial. Ya lo ha explicado Mikel y Davino: ninguna selección va a tener este privilegio. Contamos uno por uno con los dueños de los equipos, apoyo incondicional. La liga por su parte tratara que sea lo más justo para todos”.

Chivas a favor del proyecto a pesar del sacrificio

Uno de los equipos que se ha convertido en base de la selección durante los últimos llamados es Chivas de Guadalajara. El equipo es actualmente el primero de la tabla general, por ello, Aguirre sostuvo una plática directa con Amaury Vergara para advertirle del impacto que tendrá, a lo cual el dueño del Rebaño Sagrado le dio su respaldo.

“Yo personalmente le dije a Amaury en Guadalajara ‘ustedes pueden ser muy afectados por ser todos mexicanos’. Me dijo ‘Javier, por delante la selección mexicana’.”

“El mexicanismo de los dueños de los equipos que priorizan su selección nacional, su mundial. Todos, lo han hecho sin excepción”, finalizó el estratega.