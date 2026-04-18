América cumple con regla de menores en el Clausura 2026 de Liga MX

América terminó con la incertidumbre y, utilizando únicamente tres jugadores que suman a la regla en el Clausura 2026, cumplió con los minutos de menores en el presente torneo, quitándose un dolor de cabeza y la posibilidad de ser sancionado con tres puntos que lo alejarían de la Liguilla.

En la Jornada 15 donde las Águilas de André Jardine salían como víctima frente al Toluca de Antonio Turco Mohamed, el estratega brasileño sorprendió con una formación defensiva, dándole minutos a gente como Miguel Vázquez y dejando fuera del XI inicial a futbolistas como Patricio Salas o Raúl Pantera Zúñiga, posición en la que rotaron con Brian Rodríguez, Alejandro Zendejas y Raphael Veiga, con quien existió polémica durante la semana.

Ante la dificultad del compromiso ante el actual bicampeón, América aún se mantenía con la obligación de darle minutos a sus futbolistas nacidos en 2003, esto con la finalidad de cumplir con la regla que prioriza el talento joven con miras a los siguientes años.

Llegando el 24’ del partido ante Toluca, Miguel Vázquez completó los 1,170 minutos que la Liga MX impone a cada uno de los 18 equipos para cumplir a lo largo de los 17 partidos de la Fase Regular.

Así fue como se dividieron los minutos de menores en América durante el Clausura 2026 de Liga MX:

Patricio Salas / 501.

Isaías Violante / 375.

Miguel Vázquez / 294.

* Cantidad de minutos considerados hasta el 24’ del primer tiempo entre América y Toluca en el Clausura 2026 de la Liga MX.

Patricio Salas es el menor que suma más minutos con América en el Clausura 2026 de Liga MX. Mexsport

Equipos que aún no cumplen la regla

Con las Jornadas 16 y 17 por delante, estos son los conjuntos que aún deben sumar minutos en la regla de menores para completar los 1,170 que exige la Liga MX y no sufrir de 3 puntos menos en la tabla de posiciones al final de la Fase Regular ni de una sanción económica:

Cruz Azul / 70’.

Toluca / 88’.

Tigres / 125’.

A falta de dos Jornadas, solamente 3 equipos restan por cumplir la regla de menores en el Clausura 2026. Mexsport

BFG