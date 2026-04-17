Palmeiras exige pago de $215,000 dólares al América por Raphael Veiga

Procedente de Palmeiras, Raphael Veiga llegó al América para el presente Clausura 2026 de Liga MX, sin embargo, la escuadra azulcrema no habría cumplido con el primero de los tres pagos que tienen que hacer por el préstamo del mediocampista; el club brasileño exige $215,000 dólares o escalaría el caso ante FIFA.

El pasado 3 de febrero, América hizo oficial la llegada de Raphael Veiga para encarar el Clausura 2026 de Liga MX y la Concachampions 2026, certamen del que las Águilas fueron eliminadas por Nashville en la ronda de Cuartos de Final.

Sin embargo, con el paso de las semanas en México, Palmeiras jamás recibió el primer pago por parte de América, por lo que el pasado 10 de abril envió un recordatorio a las oficinas del 16 veces campeón del futbol mexicano; en caso de no cumplir con el acuerdo en un lapso de 30 días, escalarán el caso ante FIFA.

Raphael Veiga tiene opción de compra para América por 6MDD, válida hasta el 15 de diciembre de 2026. Mexsport

ESPN Brasil reveló los tres pagos, cantidades y fechas en las que América deberá abonar a Palmeiras por el préstamo de Raphael Veiga:

Primer pago: $215,000 dólares (30 de marzo).

Segundo pago: $650,000 dólares (30 de julio).

Tercer pago: $650,000 dólares (30 de diciembre).

Cláusula de compra: $6,000,000 dólares (válida hasta el 15 de diciembre).

Raphael Veiga y su paso por América

Entre Liga MX y Concachampions, Raphael Veiga se convirtió en uno de los jugadores habituales en el XI de André Jardine, sin embargo, el mediocampista brasileño ha sido blanco de diversas críticas por los números obtenidos, estos son:

Partidos: 15 (10 Liga MX y 5 Concachampions).

Minutos: 963 (602 Liga MX y 361 Concachampions).

Goles: 3 (2 Liga MX y 1 Concachampions).

Asistencias: 3 (2 Liga MX y 1 Concachampions).

* El vínculo de Raphael Veiga con América está pactado hasta el 30 de diciembre de 2026, sin embargo, éste podría extenderse en caso de que el conjunto de la Liga MX haga válida la opción de compra.

Raphael Veiga cuenta con 3 goles y 3 asistencias en sus primeros 15 partidos con América. Mexsport

BFG