La alineación de México para la inauguración del Mundial 2026: Las dudas del 'Vasco' Aguirre

Se reanima el Vasco Javier Aguirre porque tiene lista la estructura del equipo que va a jugar este jueves ante Sudáfrica en la inauguración del Mundial. En teoría, saldrá con una línea de cuatro defensas, un contención, dos mediocampistas, y un centro delantero que será acompañado por dos jugadores por las bandas. Un formativo y clásico 4-3-3.

"Pero cuidado, en la fotografía sí parece un 4-3-3 muy fijo, sin embargo podemos cambiar a diferentes posiciones a tal grado de jugar hasta con cinco atacantes, ya lo hemos conseguido antes y es lo que pretendo contra Sudáfrica", expresa el técnico de México.

Los 11 elegidos, los héroes numerados como les llama Juan Villoro, los que representan a la tribu, ya están casi definidos, salvo una pequeña parte: la portería y la lateral derecha. Alguien muy cercano a Aguirre comentó que esta noche será cuando comunique al arquero quién será el titular. "No he hablado con ellos todavía, no les he dicho nada aún", dijo El Vasco en su conferencia previa por la tarde.

El portero será nombrado después de la cena

Después de cenar, tomará un tiempo para hablar con los tres porteros, como sucedió en Sudáfrica 2010. En aquella ocasión, el elegido por encima de Guillermo Ochoa fue Óscar 'Conejo' Pérez. "Es probable que dentro de su pensamiento tome una decisión, pero todo apunta a que será Raúl 'Tala' Rangel el que saldrá a parar", dicen desde las entrañas del equipo.

Guillermo Ochoa acude al llamado a su sexto Mundial con la Selección Mexicana. Héctor López / Excélsior

La defensa no tiene complicaciones: Jesús Gallardo por izquierda y los centrales César Montes y Johan Vásquez. La lateral derecha está puesta para Jorge Sánchez, aunque en esta parte podría cambiar por Israel Reyes.

Lo restante es claro: Erik Lira de recuperador en medio campo ingresando como un tercer central; Álvaro Fidalgo y Brian Gutiérrez. Si el equipo requiere dinámica va a meter en el segundo lapso a Gil Mora, "porque le encanta el chamaco y además le va a ayudar a que se vaya a Europa", dicen. Y si el equipo necesita guardar ventaja, los cambios claros son Obed Vargas y Luis Romo para cerrar el medio campo.

Adelante el titular es Raúl Jiménez, acompañado de Roberto 'El Piojo' Alvarado y por izquierda Julián Quiñones. "Jugando por la banda izquierda metió 33 goles en Arabia, igual jugaba en Atlas en esa posición, un 4-2-3-1 y ahí lo hizo bien, a las espaldas de Julio Furch y lo está haciendo bien con nosotros, incluso ha mejorado, se entiende bien con Gallardo, hemos encontrado buen tándem por el lado izquierdo", confesó Aguirre.