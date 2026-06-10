Reportera brasileña se lleva inesperada sorpresa con un mariachi en CDMX 

A unas horas del arranque del Mundial 2026, una periodista brasileña protagonizó una escena que rápidamente captó la atención de las redes sociales durante una transmisión realizada desde la Ciudad de México.

El episodio ocurrió en la emblemática Plaza Garibaldi, uno de los sitios más representativos de la cultura mexicana, donde la corresponsal realizaba un enlace especial para mostrar el ambiente que se vive en el país previo al inicio de la máxima justa futbolística.

Cobertura turística terminó en un momento viral:

La periodista Sofía Miranda, de la cadena brasileña GETV, recorría distintos puntos de interés de la capital para acercar a la audiencia internacional algunas de las tradiciones más conocidas del país.

Durante la transmisión, la comunicadora convivió con un grupo de mariachis que interpretaba la tradicional canción “Cielito Lindo”. Mientras conversaba con los músicos, uno de ellos le mostró un arma que llevaba como parte de su vestimenta.

Foto: Captura de video

La situación tomó por sorpresa a la reportera, quien reaccionó con nerviosismo y una sonrisa mientras observaba el objeto. El momento quedó registrado en video y comenzó a difundirse rápidamente en diversas plataformas digitales.

Elemento relacionado con la indumentaria tradicional:

Tras la viralización de las imágenes, varios usuarios señalaron que el arma formaba parte del atuendo utilizado por algunos mariachis, una vestimenta inspirada en las tradiciones de la charrería y en la historia rural mexicana.

Este tipo de accesorios ha estado presente durante años en algunas representaciones del traje tradicional, aunque para visitantes extranjeros puede resultar llamativo debido a las diferencias culturales y a los distintos contextos en los que se utilizan este tipo de elementos.

Foto: Captura de video

🇧🇷🇲🇽 | Una reportera brasileña realizaba una transmisión en vivo junto con un grupo de mariachis cuando de repente uno de ellos sacó un revólver de su bolsillo.



VIVA MÉXICO JAJAJAJA pic.twitter.com/eiU6yqijzH — Sergio 🇫🇷 (@Seergiot3ck) June 9, 2026

El video genera conversación:

La grabación provocó numerosas reacciones entre internautas, quienes comentaron tanto la sorpresa de la periodista como el contraste cultural que se presentó durante la cobertura.

Lo que comenzó como un recorrido para mostrar la riqueza cultural de México, terminó convirtiéndose en una de las anécdotas más comentadas entre los contenidos relacionados con el Mundial 2026, evento que atraerá la atención de millones de aficionados de todo el mundo.