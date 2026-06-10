A horas de que arranque la Copa Mundialista, los apostadores de Polymarket, considerado el mercado de predicciones más grande del planeta, acumulan más de 2 mil millones de dólares en apuestas, cifra que avanza minuto a minuto.

Hasta hace unos días, los jugadores de este mercado veían a Francia como el ganador de la copa mundialista, pero ese lugar ya lo ha tomado España.

Las previsiones indican que España tiene 16.4% de probabilidades de ganar, mientras que Francia cuenta con 16.1%; Inglaterra,10.8% y Portugal 10.5%.

No hay que perder de vista que la semana pasada, Goldman Sachs anticipó, después de un extenso análisis, que el equipo ganador del Mundial 2026 sería el español.

México gana su primer partido

Para el partido de México-Sudáfrica, las apuestas le dan el triunfo a nuestro país, con 70% de probabilidades.

Además, las apuestas indican que México será el ganador del Grupo A con 57% de probabilidades, mientras que Corea del Sur tiene 21% de posibilidades; República Checa de 18% y Sudáfrica de 6%. En los partidos de este grupo, hay 637 mil 203 dólares en juego.

En el grupo C, la balanza se inclina por Brasil con 72%; en el D, la disputa está reñida, Estados Unidos tiene una probabilidad de 38% y muy de cerca está Turquía con 37%.

En el grupo E las predicciones van por Alemania, con 68%; en el F por Países Bajos con 54%; en el G, por Bélgica con 70%; en el H el triunfador será España con 79% y; en el I, Francia con 66%, por mencionar algunas predicciones.

Acumulan más de 2 mil mdd en el mercado de apuestas; este es el favorito del Mundial Cuartoscuro

FIFA, la ganadora

Además de los elevados montos en apuestas, el evento por sí mismo generará miles de millones de dólares en ingresos para la FIFA, que será la absoluta ganadora de este evento.

Según un análisis de S&P Global Market Intelligence, se proyectan ingresos sin precedentes de aproximadamente 9 mil millones de dólares para la FIFA en el año mundialista de 2026.

“Esta cifra está respaldada por cerca de 3 mil 900 millones en derechos de transmisión, complementada por un fuerte crecimiento en derechos de marketing y un aumento sustancial en los rubros de hospitalidad y boletaje”.

Por otro lado, la confianza en México, Estados Unidos y Canadá como anfitriones respalda los pronósticos de que la venta de boletos y hospitalidad para 2026 superará a Qatar 2022 y excederá el boletaje del Mundial 2030 por 950 millones de dólares.

Se espera que la audiencia global y el engagement (interacción) alcancen niveles nunca antes vistos. La FIFA pronostica 6 mil millones de interacciones a través de televisión, streaming y plataformas digitales, superando los mil 500 millones de espectadores de la final Argentina-Francia en 2022. Además, se anticipa la asistencia de más de 5 millones de aficionados en los estadios.