Los medallistas olímpicos que jugarán el Mundial 2026; ocho son mexicanos

La Copa Mundial de la FIFA 2026 no sólo reúne a algunas de las principales figuras del futbol internacional, también concentra una notable cantidad de talento con pasado olímpico.

El torneo más importante de futbol está a solo horas de comenzar y para sorpresa de todos, para esta justa se concentra una gran cantidad de talento que estuvo en los Juegos Olímpicos y que obtuvieron una medalla.

Ochoa y Jorge Sánchez serán los medallitas olímpicos de México que jugarán el Mundial 2026 Mexsport

Los medallistas de Juegos Olímpicos que estarán en el Mundial 2026

Un total de 43 futbolistas que alguna vez conquistaron una medalla en Juegos Olímpicos forman parte de las selecciones participantes que disputarán el Mundial 2026, la cual se celebra en México, Estados Unidos y Canadá.

Entre ellos destacan ocho mexicanos, una de las cifras más altas entre los países representados en esta selecta lista.

El grupo está encabezado por Raúl Jiménez, integrante de la Selección Mexicana que conquistó la histórica medalla de oro en Londres 2012, acompañado por Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Luis Romo, Alexis Vega, Guillermo Ochoa y Roberto Alvarado, quienes formaron parte del equipo que obtuvo la medalla de bronce en Tokio 2020.

La presencia mexicana coloca al Tricolor entre las selecciones con mayor número de futbolistas que han logrado trasladar el éxito olímpico a una carrera consolidada en el máximo nivel internacional.

España es el país con más representantes dentro de este grupo, al contar con 13 futbolistas medallistas olímpicos. Entre ellos destacan Unai Simón, Pedri, Dani Olmo, Mikel Merino, Mikel Oyarzabal y Marc Cucurella, integrantes del equipo que ganó la plata en Tokio 2020, además de varios jugadores que conquistaron el oro olímpico en París 2024.

Brasil también presume una destacada presencia encabezada por Neymar, quien posee un registro único entre los participantes. El astro brasileño ganó la plata en Londres 2012 y posteriormente obtuvo el oro en Río 2016, convirtiéndose en el único futbolista de esta lista con dos medallas olímpicas.

Por su parte, Francia y Marruecos aportan seis jugadores cada uno, todos ellos integrantes de las selecciones que alcanzaron el podio en París 2024. Argentina y Alemania cuentan con un representante: Lionel Messi y Leon Goretzka, respectivamente.

Leo Messi, el medallista olímpico más longevo

Sin embargo, es precisamente Messi quien aporta uno de los datos más llamativos. El capitán argentino conquistó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y se convirtió en el medallista olímpico con la presea más antigua entre los participantes del Mundial 2026.

La amplitud generacional resulta notable. Mientras Messi obtuvo su oro olímpico hace 18 años, varios de los futbolistas que integran esta lista apenas subieron al podio en París 2024.

Lionel Messi celebra su anotación. Reuters

De esta forma, el Mundial 2026 reúne a jugadores que han triunfado tanto en el escenario olímpico como en el futbol de selecciones mayores, una muestra de cómo los Juegos Olímpicos continúan siendo una plataforma de desarrollo para algunas de las grandes figuras del balompié internacional.

Todos los medallistas olímpicos que jugará el Mundial 2026

México

Raúl Jiménez (2012)

Jorge Sánchez (2020)

César Montes (2020)

Johan Vázquez (2020)

Luis Romo (2020)

Alexis Vega (2020)

Guillermo Ochoa (2020)

Roberto Alvarado (2020)

España

Unai Simón (2020)

Marc Cucurella (2020)

Martín Zubimendi (2020)

Mikel Merino (2020)

Mikel Oyarzabal (2020)

Eric García (2020 y 2024)

Pedri (2020)

Dani Olmo (2020)

Dani Olmo (2020)

Joan García (2024)

Álex Baena (2024)

Pau Cubarsí (2024)

Brasil

Alex Sandro (2012)

Neymar (2012 y 2016)

Weverton (2016)

Marquinhos (2016)

Douglas Santos (2016)

Bruno Guimarães (2020)

Matheus Cunha (2020)

Gabriel Martinelli (2020)

Francia

Manu Koné (2024)

Michael Olise (2024)

Désiré Doué (2024)

Rayan Cherki (2024)

Marruecos

Zakaria El Ouahdi (2024)

Abde Ezzalzouli (2024)

Bilal El Khannous (2024)

Munir El Kajoui (2024)

Achraf Hakimi (2024)

Soufiane Rahimi (2024)

Argentina

Lionel Messi (2008)

Alemania