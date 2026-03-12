Alianza histórica: Brasil y la marca Jordan presentan el primer uniforme nacional con el sello 'Jumpman'

La próxima vez que la selección brasileña de futbol salga al campo, el símbolo que acompañará a su escudo no será el de su habitual proveedor, sino la silueta suspendida de un salto que nació en las duelas de la NBA.

El nuevo segundo uniforme de Brasil incorporará por primera vez el logotipo Jumpman de Jordan Brand, la marca deportiva asociada a Michael Jordan. La presentación se realizó este jueves en São Paulo y marca una colaboración inédita para la selección sudamericana.

La camiseta forma parte de la preparación hacia la el Mundial de la FIFA 2026, torneo que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México. El uniforme debutará el 26 de marzo en un amistoso contra Francia en el Gillette Stadium de Boston.

¿Cómo es la nueva camiseta?

El diseño mantiene referencias tradicionales del futbol brasileño. Predominan los tonos azul y amarillo, colores históricos del equipo, aunque el conjunto introduce elementos gráficos asociados a la cultura de la marca Jordan.

Entre ellos aparece el llamado “elephant print”, un patrón creado por el diseñador Tinker Hatfield para las zapatillas Air Jordan 3 en 1988 y que desde entonces se convirtió en un rasgo distintivo dentro de la línea.

La prenda también adopta una estética inspirada parcialmente en los uniformes de baloncesto.

La iniciativa representa una expansión poco habitual en el futbol internacional. Aunque Jordan Brand ya ha aparecido en clubes europeos en años recientes, esta es la primera ocasión en que el Jumpman figura en la camiseta de una selección nacional.

La camiseta fue presentada este jueves. @CBF_Futebol

La alianza se formalizó entre Jordan Brand y la Confederação Brasileira de Futebol, organismo rector del futbol brasileño. Durante el anuncio participaron directivos de la federación y jugadores del equipo nacional.

El delantero Vinícius Júnior estuvo presente en el evento de lanzamiento y señaló que la colaboración conecta dos expresiones culturales del deporte. Directivos de la federación brasileña también describieron el acuerdo como un vínculo entre futbol y cultura global.

La presidenta de Jordan Brand, Sarah Mensah, indicó que el proyecto busca ampliar la presencia de la marca en el fútbol internacional, un territorio donde históricamente dominan empresas centradas en ese deporte.

Este lanzamiento simboliza la unión entre dos iconos globales que comparten audacia, innovación y pasión por el deporte. Ver a Jumpman en nuestro uniforme refuerza el poder cultural del fútbol brasileño y la capacidad de Brasil para inspirar al mundo. Estamos orgullosos de este momento y confiamos en que esta camiseta representará, dentro y fuera de la cancha, la energía y la grandeza de nuestra Selección Nacional", declaró Samir Xaud, presidente de la federación brasileña.

El uniforme fue desarrollado con tecnología textil Aero-FIT, orientada a rendimiento deportivo, según datos proporcionados durante la presentación.

La colección incluye ropa de viaje. @CBF_Futebol

Para Brasil, el cambio será visible desde el primer momento en que el equipo vuelva a la cancha. El escudo seguirá en el pecho. A su lado, en lugar de un balón estilizado o un swoosh tradicional del fútbol, aparecerá una silueta nacida lejos del césped. Un salto convertido en marca.