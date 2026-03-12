¡Error de Nahuel Guzmán! Tigres regala gol ante Cincinnati en Concachampions

La Concacaf Champions Cup arrancó con drama para los Tigres de la UANL. En el partido de ida de los Octavos de Final, el conjunto regiomontano se vio sorprendido temprano en el marcador debido a un error poco común de su guardameta histórico, Nahuel Guzmán. El ‘Patón’, famoso por su arriesgado estilo de juego con los pies, vivió un momento de pesadilla en la cancha del Cincinnati FC, regalando una anotación que puso cuesta arriba el encuentro para los dirigidos por Guido Pizarro en el TQL Stadium.

Apenas transcurría el minuto 6 del compromiso cuando la zaga felina retrasó el balón para Nahuel. El arquero argentino controló el esférico con aparente tranquilidad y tuvo el tiempo suficiente para despejar o buscar una opción segura. Sin embargo, en su intento por salir jugando en corto, el ‘Patón’ cometió una pifia monumental. Su pase fue defectuoso y terminó entregando la pelota directamente a Ender Echenique, futbolista del cuadro de la MLS, quien se encontraba apenas afuera del área grande de Tigres.

Echenique no desaprovechó el "regalito" de Guzmán y de inmediato asistió a Kevin Denkey. El delantero de Cincinnati definió con frialdad al primer poste de un Nahuel Guzmán que ya no pudo reaccionar, sellando el 1-0 parcial que hizo estallar de júbilo a la afición local y dejó helados a los seguidores de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

NAHUEL GUZMÁN Y LOS RIESGOS DE SU ESTILO CON LOS PIES

Es bien sabido que Nahuel Guzmán es un portero que suele jugar mucho con los pies, convirtiéndose a menudo en un líbero más y ubicándose en ocasiones muy adelantado de su arco. Si bien este estilo le trajo muchos dividendos y títulos a Tigres a lo largo de los años, también le jugó en contra en múltiples ocasiones desde su llegada al futbol mexicano. Las equivocaciones en la salida, donde suele hacer gala de su buen toque, volvieron a aparecer en el peor momento posible: un torneo internacional de eliminación directa.

Nahuel Guzmán sobre el césped. Mexsport

Este costoso error en Concachampions se suma a otro episodio reciente en el presente torneo Clausura 2026 de la Liga MX. En un partido frente a los Tuzos del Pachuca, celebrado en el Estadio Universitario, Nahuel fue sorprendido adelantado por un tiro desde la media cancha de Robert Kenedy. Aunque hacía bastante tiempo que el 'Patón' no cometía una pifia tan directa en la salida, la sombra de sus arriesgadas decisiones volvió a planear sobre el arco felino en suelo estadunidense.

ODISEA EN EL VIAJE: ¿FACTOR EN LA PIFIA DE NAHUEL GUZMÁN?

Más allá de la evidente falla técnica de Nahuel Guzmán, vale la pena recordar el contexto complicado en el que Tigres llegó a este partido. El equipo de Nuevo León sufrió una auténtica odisea para arribar a Cincinnati, pisando suelo estadunidense apenas tres horas antes del pitazo inicial debido a un bloqueo aéreo que afectó a Estados Unidos. Los dirigidos por Guido Pizarro prácticamente bajaron del avión, se dirigieron al TQL Stadium y realizaron los ejercicios precompetitivos a marchas forzadas.

Nahuel Guzmán en el calentamiento de Tigres. Mexsport

Este factor de fatiga y falta de aclimatación pudo haber influido en la concentración del veterano arquero. Con ese doloroso error de Guzmán, Tigres se marchó al descanso con la mínima desventaja en el marcador. Sin embargo, el conjunto mexicano mantiene la esperanza de conseguir algún gol de visitante en la segunda mitad o en el partido de vuelta en el "Volcán", recordando que en este torneo de la Concacaf esta anotación aún tiene un doble valor en los criterios de desempate.