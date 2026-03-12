Mike Tyson destapa los detalles detrás de su pelea contra Floyd Mayweahter Jr

Hay regresos que buscan revancha. Otros buscan dinero. El de Mike Tyson parece responder a algo más difícil de medir que es la persistencia de un peleador que nunca dejó de reconocerse dentro del encordado.

A los 59 años, el excampeón mundial de peso pesado reveló nuevos detalles sobre la exhibición que planea disputar contra Floyd Mayweather Jr., un combate que, según explicó, podría celebrarse el 25 de abril en El Congo. La pelea aún no tiene confirmación oficial de sede, aunque Tyson afirmó que ya firmó el acuerdo para participar.

Durante una conversación con el periodista de deportes de combate Ariel Helwani, Tyson describió el combate como un enfrentamiento entre dos boxeadores veteranos que vuelven al ring sin la lógica de rivalidades tradicionales.

No tengo rencor. Sólo estamos boxeando. Somos dos peleadores. No voy a noquear a nadie, ni nadie me va a noquear a mí. Vamos a pelear”, dijo.

Cuenta detalles del pleito

La pelea estaría programada a ocho asaltos bajo reglas de exhibición y sin una categoría estricta de peso. Tyson explicó que el acuerdo contempla un peso libre.

Uno de los elementos simbólicos del evento es el escenario. Tyson señaló que la intención es utilizar el mismo ring en el que se disputó la histórica pelea entre Muhammad Ali y George Foreman en 1974, conocida como The Rumble in the Jungle.

La referencia no es casual. Aquel combate celebrado en Kinshasa marcó uno de los momentos más recordados del boxeo del siglo XX. El nuevo evento incluso adoptaría el mismo nombre.

Tyson conoce el peso de ese legado. Su propia carrera pertenece a otra generación de campeones, una que dominó la división de los pesados a finales del siglo pasado.

El estadounidense se retiró oficialmente en 2005 tras perder ante Kevin McBride. Entonces tenía 38 años y una carrera marcada por títulos, escándalos y una reputación de fuerza devastadora.

Durante casi dos décadas permaneció fuera del ring competitivo. Su regreso ocurrió en noviembre de 2024 en una pelea de exhibición contra Jake Paul, quien se impuso por decisión unánime.

El combate reintrodujo a Tyson en un circuito de exhibiciones que en años recientes ha reunido a leyendas del boxeo con celebridades de internet y promotores del espectáculo deportivo.

En el caso de Mayweather, el movimiento no es nuevo. El excampeón invicto no pelea profesionalmente desde que derrotó a Conor McGregor por nocaut técnico en 2017, combate que elevó su récord a 50 victorias sin derrotas.

Desde entonces ha participado en varias exhibiciones frente a figuras mediáticas como Logan Paul y Deji Olatunji.

Mayweather también tiene previsto otro combate mediático este año. El estadounidense acordó enfrentarse nuevamente a Manny Pacquiao en una revancha de su pelea de 2015, programada para septiembre en Las Vegas.

Antes de ese enfrentamiento, la pelea con Tyson representa un cruce improbable entre dos figuras de épocas distintas del boxeo.

Según estimaciones publicadas por International Business Times, cada peleador podría recibir alrededor de 20 millones de dólares por el combate.