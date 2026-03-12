"Egoístas y tontos": George Russell arremete contra Ferrari por bloquear cambios en la F1

En la antesala del Gran Premio de China 2026, el piloto de Mercedes, George Russell, ganador en Australia encendió la polémica al calificar de "egoísta y un poco tonta" la postura de Ferrari frente a una propuesta de cambio en el procedimiento de arranque luego de los incidentes en Melbourne que estuvieron cerca de un choque.

El conflicto surge tras los problemas detectados en el Gran Premio de Australia, donde, a pesar de la victoria de Russell y el segundo puesto de su compañero Kimi Antonelli, ambos sufrieron arranques deficientes que pusieron en riesgo su resultado. Según Russell, Ferrari está bloqueando una modificación técnica de la FIA para mantener una ventaja competitiva, ya que tanto Charles Leclerc como Lewis Hamilton lograron salidas excepcionales en Melbourne.

El núcleo de la disputa reside en una anomalía técnica relacionada con el límite de recuperación de energía durante la vuelta de formación, un aspecto crítico bajo las nuevas regulaciones de unidades de potencia de 2026. Russell explicó detalladamente el fallo que afectó a la mitad de la parrilla.

"Creo que hubo un error que atrapó a muchos equipos, que fue el límite de recuperación en la vuelta de formación. Es una regla muy peculiar... cada vuelta tiene un límite de recuperación. Los pilotos que comenzaron en la primera mitad de la parrilla, que estaban más allá de la línea de cronometraje, ya estaban dentro de esa vuelta. Entonces, cuando hacías tu salida de la vuelta de formación, estás gastando tu batería y estás cargando tu batería, lo cual cuenta para tu límite de recuperación".

Esta diferencia de posición en la parrilla genera una desigualdad inmediata antes de que se apaguen los semáforos. Russell continuó su explicación técnica señalando que: "Los pilotos de atrás, cuando hicieron su salida de la vuelta de formación, arrancan, cruzan la línea de salida y meta y luego se reinicia porque están, efectivamente, en la vuelta siguiente. Así que, por lo que hicimos en las salidas de práctica, hicimos el lanzamiento antes de esta línea y se reinició".

"En la salida de la carrera, saliendo desde la pole, pisé el acelerador, cargué la batería, pero consumió como el 50 por ciento de mi límite de recuperación de esa vuelta, por lo que cuando llegué a la mitad de la pista, ya no podía cargar la batería, no tenía potencia para hacer los 'burnouts' adecuados".

Ante esta situación, la FIA mostró interés en ajustar la normativa para eliminar esta complicación innecesaria, pero se topó con la resistencia política de algunos equipos que requieren una supermayoría para aprobar el cambio. Russell fue tajante al señalar a Ferrari como el principal obstáculo.

"Desafortunadamente, a veces, cuando intentas hacer cambios por el bien del deporte, si un equipo tiene una ventaja competitiva, como Ferrari en este momento con las salidas de carrera, no desearían que nada cambiara. Creo que la mitad de la parrilla se vio sorprendida por una peculiaridad en las reglas para la salida de la carrera en Melbourne. Ahora lo sabemos, pero debido a que hubo cierta resistencia de algunos equipos al cambio, simplemente tendremos que trabajar para adaptarnos".