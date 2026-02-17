Michael Jordan recibe fuertes críticas por video con un menor | VIDEO

Michael Jordan, leyenda de la NBA, y sus videos festejando tras la Daytona 500 provocaron una ola de comentarios en redes sociales. La presencia del exbasquetbolista en la celebración no pasó desapercibida y rápidamente se volvió tema de conversación.

El seis veces campeón de la NBA tuvo un motivo adicional para celebrar: el equipo del que es copropietario se llevó la victoria en la emblemática competencia automovilística, ampliando así su historial de éxitos más allá de las duelas.

Tyler Reddick le dio a 23XI Racing su primer triunfo en la Daytona 500 tras colocarse al frente apenas una vuelta y mantenerse en esa posición hasta recibir la bandera a cuadros, mientras a sus espaldas se desataba un incidente en los últimos metros de la carrera.

Photo © 2020 Reuters Reuters/The Grosby Group

El festejo con el hijo de Reddick que encendió la conversación en redes

Según informó el medio estadounidense TMZ, los cuestionamientos hacia Michael Jordan comenzaron tras difundirse un video en el que el exjugador de la NBA y copropietario de un equipo de Nascar aparentemente realiza gestos físicos reiterados hacia un menor, lo que desató debate en redes sobre su conducta.

En redes, algunos usuarios calificaron como inapropiado cualquier tipo de contacto físico hacia un menor, señalando que, independientemente del contexto, ese tipo de gestos no deberían normalizarse.

Otros, en cambio, argumentaron que en un clima social particularmente sensible —marcado por casos tan perturbadores como el de Jeffrey Epstein— existe una mayor predisposición a interpretar cualquier interacción, incluso si pudiera ser inocente, como sospechosa.