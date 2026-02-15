Carlo Ancelotti es besado por tres mujeres en el carnaval de Brasil; le piden a Neymar

A pocos meses de haber disputado su primer partido oficial con la Scratch, el nombre de Carlo Ancelotti fue vinculado desde el mundo del deporte al Carnaval de Brasil, mismo en el que tres mujeres terminaron besando al entrenador… mientras que otro aficionado le pidió la convocatoria de Neymar para el Mundial 2026.

Viviendo uno de sus últimos momentos de tranquilidad previo a que Brasil dispute la Copa Mundial de la FIFA, misma en la que presume ser la única selección en jugar cada una de sus ediciones, el entrenador italiano se apareció en el Carnaval de Brasil.

Entre música, garotas y un sinfín de caipiriñas, Carlo Ancelotti fue seguido por tres mujeres que lo terminaron besando, imágenes que fueron capturadas y que inmediatamente se hicieron virales en redes sociales:

Pese a que en primera instancia parecía que todo se trataba de una mala broma creada mediante Inteligencia Artificial, medios brasileños e internacionales confirmaron la asistencia de Ancelotti al Carnaval de Brasil y el hecho que le está dando la vuelta al mundo entero... en unas semanas mas sabremos si realmente es cierto o no.

No es la primera vez que se le vincula a Ancelotti a un hecho similar a estos, ya que en su paso por el Real Madrid -durante unas vacaciones- fue captado tomando el sol con la compañía de una mujer en un diminuto traje de baño, misma que trascendió y que en ningún momento fue desmentida.

Aficionado pide a Neymar para el Mundial 2026

En el mismo carnaval de Brasil, el cantante Léo Santana se atrevió a decir lo que millones de sus paisanos piden en la Selección y, dirigiéndose directamente al entrenador, le dio algunas palabras de agradecimiento y pidió a Carlo Ancelotti que convoque a Neymar para el Mundial 2026

"Para nosotros es un honor tenerte en nuestro carnaval. Tenerte aportando toda tu experiencia y madurez a nuestra selección brasileña. Muchas gracias por estar aquí", expresó el cantante Léo Santana

¿La respuesta de Ancelotti?, una sonrisa y diciéndole "gracias por el consejo".

Ahora, luego de 8 partidos dirigidos con Brasil (4 triunfos, 2 empates y 2 derrotas), Carlo Ancelotti busca descifrar y colocar las piezas correctas de cara al Mundial 2026, mismo en el que la Canarinha intentará conquistar su sexto título de Copa Mundial de la FIFA, ya que la última vez que levantó el trofeo fue en Corea-Japón 2002.

BFG