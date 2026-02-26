La controversia que sacude al futbol: ¿Admitió Prestianni llamar "mono" a Vinícius?

Una bomba informativa explotó en la prensa portuguesa, involucrando a Gianluca Prestianni, la oven promesa del Benfica, y a Vinícius Júnior, estrella del Real Madrid, en un nuevo episodio del asunto por presunto racismo en el marco del futbol europeo. El caso, que se habría originado durante el partido de ida de los playoffs de la Champions League, ha generado un cruce de declaraciones entre la prensa y la institución lisboeta.

El diario portugués Correio da Manhã afirmó que Prestianni habría reconocido, de forma privada ante la plantilla del Benfica, haber proferido el insulto de "mono" contra el delantero brasileño. Según el reporte, el futbolista argentino se habría defendido de las acusaciones de racismo ante sus compañeros.

Este tipo de incidentes, que involucran ataques racistas contra Vinícius Júnior, han mantenido al futbol europeo en alerta constante y han sido una prioridad para la UEFA y las ligas locales.

El Benfica desmiente rotundamente el caso

Ante la gravedad de la acusación, el Sport Lisboa e Benfica reaccionó de inmediato emitiendo un comunicado oficial. La directiva de la entidad lusitana desmintió categóricamente la información difundida por el Correio da Manhã.

Según la comunicación oficial del club, es "totalmente falso" que Prestianni haya admitido ante la plantilla o la dirección haber utilizado un insulto racista contra Vinícius Júnior, intentando así apagar el fuego mediático de la polémica. La versión del club mantiene su postura de desvinculación total de las alegaciones racistas reportadas por el medio.

Ante la situación, que conllevó un sin núemero de reacciones, Prestianni no pudo jugar el encuentro de vuelta por el repechaje de la Champions League ante Rea Madrid.

En el Estadio da Luz, en Lisboa, se registró el incidente entre Prestianni y Vinícius. Reuters

La UEFA anunció la suspensión provisional de Prestianni el pasado lunes, lo que le impidió participar en el encuentro disputado en el Estadio Santiago Bernabéu en el que el equipo merengue eliminó al Benfica y se instaló en los octavos de final del torneo élite del Viejo Continente, cuyo sorteo se realizará este viernes 27 de febrero.

Información sensacionalista

El Correio da Manhã es el principal exponente del periodismo sensacionalista o de estilo tabloide en Portugal. Su oferta se centra en escándalos, vida de celebridades, deportes y temas de fuerte impacto social. En sus puestas en plana utiliza titulares grandes y llamativos, lenguaje emocional y un formato gráfico diseñado para captar la atención inmediata del lector. Es el diario más vendido y leído de Portugal, con una cuota de mercado superior al 60% en su segmento.