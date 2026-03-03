El Empire State “se pinta” de México; piden unidad a 100 días del Mundial 2026

En las celebraciones rumbo a la Copa del Mundo 2026 que organizan Estados Unidos, México y Canadá, se reiteró la cooperación entre los comités anfitriones, en medio de sus respectivos problemas geopolíticos y de seguridad interna.

Apenas cayó la noche en la costa este y el icónico edificio Empire State se iluminó con los colores de las banderas de los tres países sedes del Mundial 2026, en un gesto de cooperación como naciones hermanas a 100 días del arranque de la máxima justa de la FIFA.

Después de lucir los colores verde, blanco y rojo, la cima del edificio se iluminó de los colores en las banderas de Canadá y de los Estados Unidos.

Íñigo Riestra, Secretario General de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), estuvo acompañado por Peter Augruso, presidente de Canada Soccer, y JT Batson, CEO y Secretario General de la Federación de Futbol de Estados Unidos.

Los preparativos de cada sede marchan con altas expectativas, para albergar partidos a partir del 11 de junio. Sin embargo, México (CDMX, Guadalajara y Monterrey) se ha visto a nivel internacional golpeado por los actos violentos de grupos criminales, luego del operativo de las fuerzas de la ley contra el líder del CJNG, Nemesio Oseguero Cervantes ‘el Mencho’.

Mientras que Estados Unidos se encuentra en conflicto internacional con Irán, al tiempo que a nivel nacional la oleada de detenciones contra inmigrantes se ha vuelto un punto crítico sobre Derechos Humanos.

Los federativos también convivieron con las mascotas del Mundial 2026, Maple, Zayu y Clutch y aprovecharon el encuentro para mandar un mensaje colectivo de las federaciones.

“La presencia de la FMF en este acto reafirma el compromiso de México con la organización del Mundial y con la promoción de los valores del fútbol como herramienta de inclusión, unión y proyección internacional”.