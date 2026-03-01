Alexis Vega 'enamoró' a Raphinha; es su futbolista mexicano favorito 

Raphinha rompió barreras y el futbolista de la Selección de Brasil y el Barcelona, no dudó ni siquiera un instante para revelar que su futbolista mexicano favorito es Alexis Vega, quien se encuentra en plena recuperación en vísperas del Mundial 2026.

Ambos futbolistas han sufrido lesiones en los últimos meses que los han alejado de las canchas en partidos cruciales, ya sean de Liga MX o Champions League, sin embargo, esto no sería impedimento alguno para que vivan una nueva experiencia con sus países en la siguiente Copa Mundial de la FIFA.

Raphinha, quedando entre los últimos nominados por el Balón de Oro 2025, participó en una dinámica y eligió a cada uno de sus futbolistas favoritos de países distintos; solamente 3 se mantienen en activo.

Estos fueron los resultados:

México / Alexis Vega (actual jugador de Toluca).

Argentina / Lionel Messi (Inter Miami).

Colombia / James Rodríguez (Minnesota United).

España / Sergio Busquets (retirado).

Inglaterra / Frank Lampard (retirado).

Italia / Andrea Pirlo (retirado).

Brasil / Ronaldinho (retirado)

Alemania / Oliver Kahn (retirado).

Uruguay / Diego Forlán (retirado).

Francia / Thierry Henry (retirado).

En le tramo final de la temporada futbolística, se espera que Raphinha vuelva a ser habitual en las alineaciones titulares de Hansi Flick, en un año donde Barcelona aún aspira al triplete, sin embargo, los culés tendrán que remontar una eliminatoria frente al Atlético de Madrid en la que cayeron 4-0 durante la ida, mientras que en Champions League y LaLiga, se mantienen como protagonistas.

Por parte de Alexis Vega, el 9 de Toluca podría volver en los siguientes días con los Diablos en los partidos de Liga MX, encontrándose disponible para el partido amistoso que México sostendrá ante Portugal en el Estadio Azteca el próximo 28 de marzo.

En el Mundial 2026, México es parte del Grupo A junto con Sudáfrica, Corea del Sur y un rival europeo por definir, mientras que Brasil luce en el Grupo C junto a Marruecos, Haití y Escocia, siendo favorito para ganar el sector e instalarse en los 16avos de Final del Mundial 2026 en busca de su sexto cetro.

BFG