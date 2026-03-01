Gianni Infantino desata polémica mundial al pedir expulsión para jugadores que se tapen la boca

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, lanzó una propuesta que agitó el debate en el futbol europeo. El dirigente pidió que cualquier jugador que se cubra la boca durante un enfrentamiento en el campo sea expulsado, bajo la presunción de que ocultó palabras indebidas.

La declaración surgió tras el incidente en la eliminatoria de la UEFA Champions League entre el Real Madrid y el Benfica. El brasileño Vinícius Júnior denunció insultos racistas del argentino Gianluca Prestianni, quien se cubrió la boca durante el intercambio.

La UEFA abrió una investigación disciplinaria. Prestianni fue suspendido para el duelo de vuelta y podría enfrentar una sanción de hasta 10 partidos si se comprueba la acusación.

Si un jugador se tapa la boca y dice algo que tiene consecuencias racistas, obviamente tiene que ser expulsado", declaró Infantino a Sky News.

Infantino consideró que el gesto de taparse la boca debe interpretarse como una señal de culpa. Señaló que, si un futbolista no dice nada indebido, no tendría motivo para ocultar sus palabras. También reconoció que en procesos disciplinarios se requieren pruebas, aunque insistió en que el futbol no puede aceptar conductas que busquen ocultar mensajes ofensivos.

Nuevas reglas rumbo al Mundial 2026

La discusión llegó a la International Football Association Board, organismo responsable de las reglas del juego. En su reunión anual en Gales, la junta confirmó que analiza medidas para impedir que los jugadores se cubran la boca en discusiones.

La intención es introducir cambios antes de la Copa del Mundo 2026. Mark Bullingham, directivo de la FA inglesa e integrante del consejo, explicó que hay pocas situaciones en las que un futbolista necesite taparse la boca al hablar con un rival.

Hay situaciones que no previmos (caso Prestianni).

"Por supuesto, cuando se trata de un caso disciplinario, hay que analizar la situación, hay que tener pruebas, pero no podemos conformarnos con eso en adelante".

El caso encendió alarmas en un momento de sensibilidad creciente frente a los insultos racistas en el futbol europeo. Infantino subrayó que cualquier contacto verbal con consecuencias racistas debe castigarse con firmeza. Debate abierto en el futbol

Algunos sectores la ven como una herramienta para combatir el racismo y la violencia verbal. Otros advierten sobre riesgos legales y la dificultad de sancionar sin pruebas claras.