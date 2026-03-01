Assad, con luz verde de Chicago para tener dos aperturas con México

Los Cachorros de Chicago no pondrán freno al plan de la Selección Mexicana en el Clásico Mundial de Beisbol con el lanzador tijuanense Javier Assad. El manager Craig Counsell dejó claro que la organización está cómoda con la posibilidad de que el derecho abra dos juegos en la fase de grupos, siempre que se respeten los límites establecidos.

México contempla utilizar a Assad en el primer juego ante Gran Bretaña, el viernes 6 de marzo, y volver a recurrir a él en el cuarto y último partido del grupo frente a Italia, el 11 de marzo, aprovechando los días intermedios del calendario, que incluyen descanso adicional dentro del propio torneo.

“Depende del número de lanzamientos. Estoy seguro de que ya hablamos de eso y estoy seguro de que estamos cómodos con el plan. Hay reglas sobre el uso de los pitchers y vamos a respetarlas”, afirmó Counsell.

El dirigente reforzó su postura al destacar el momento actual del mexicano, quien el sábado firmó su última aparición antes del Clásico en el Spring Training con Chicago.

“Ayer lanzó realmente muy bien. Se vio muy, muy bien. Creo que está listo y está en buena forma”, añadió.

Assad trabajó tres entradas, permitió solo un hit, no otorgó bases por bolas y ponchó a dos bateadores ante los Dodgers, en lo que fue su segunda salida de la pretemporada y la última antes de reportar con México. El derecho mostró control, ritmo y eficiencia, argumentos que respaldan el plan de abrir dos encuentros en la primera ronda.

Assad también compite por un lugar en Chicago

MMás allá del torneo internacional, la situación de Javier Assad dentro de los Cachorros sigue abierta rumbo a la temporada regular. Counsell fue claro al explicar el panorama interno del club:

“Ahora mismo tenemos cinco abridores y, si están sanos, ellos son los que van a abrir. Pero también hay lugares en el bullpen. Vamos a necesitar profundidad en la rotación. Al final, estamos compitiendo por sacar outs. Eso es lo que buscamos”.

El mensaje deja claro que, aunque Chicago tiene definida su rotación inicial, Assad se mantiene como una pieza importante en la estructura del cuerpo de lanzadores, ya sea como alternativa en la rotación o como opción versátil desde el bullpen.

México perfila su rotación para la primera ronda

En el campamento tricolor el plan está trazado. Javier Assad está listo para abrir el debut ante Gran Bretaña, mientras que Taijuan Walker sería el encargado del segundo compromiso frente a Brasil.

Queda pendiente definir al abridor para el duelo ante Estados Unidos, un enfrentamiento que podría marcar el rumbo del grupo y que representa el cruce más exigente de la primera fase.

Assad ya sabe lo que es responder en este escenario. En el pasado Clásico Mundial de Beisbol mostró solidez y carácter en momentos de presión, consolidándose como una opción confiable para juegos de alto perfil.

México se concentra en Arizona

La Selección Mexicana se concentra la tarde de este domingo en un hotel en Tempe, Arizona.

Mañana por la tarde realizará su primera práctica oficial en el complejo de entrenamiento de los Diamondbacks de Arizona, ubicado en Scottsdale, donde comenzará la preparación final rumbo al debut del viernes.

El martes enfrentará ahí mismo a los Diamondbacks y el miércoles a los Dodgers, antes de partir a Houston, donde el jueves tendrán su última práctica previa al estreno, con Assad arriba de la loma.

Con el respaldo de Chicago, un brazo afinado en la pretemporada y un plan claro en la rotación, México llega al debut con estabilidad en el montículo y sin obstáculos desde Grandes Ligas.