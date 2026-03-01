¿Quién es Olaf Heredia? el portero que Pumas honró con el sueter verde y azul que usó Keylor Navas

Los Pumas suelen recordar constantemente sus raíces y honra a la gran camada de jugadores generacionales que pasaron por sus grandes filas.

En el reciente juego, el portero Keylor Navas en Tijuana lució un suéter verde con azul que es parte de una campaña denominada 'De la portería a la historia' para honrar la trayectoria de Olaf Heredia en este equipo.

¿Quién es Olaf Heredia?

La melena hirsuta era común en los años 70 y Olaf Heredia fue parte de esa moda que llevaban varios jugadores en Pumas como Leo Cuellar y La Cobra Juan José Muñante, así que siendo un novato les copió el look.

Así fue reconocido casi de inmediato, cuando debutó en 1978 después de haber llegado a las filas inferiores de los Pumas a los 15 años y tras seis años de arduo trabajo, por fin pudo debutar.

Fue un arquero sobrio, reconocido por su seguridad en las manos y por ordenar a la defensa. Volaba sin aspavientos, tampoco le gustaba ser el centro de atención, pero muchas veces sus actuaciones lo llevaron a ser reconocido durante los partidos.

Como suele pasar en Pumas, la venta de jugadores era algo habitual y justo cuando venía la camada importante de Luis García, Alberto García Aspe, Jorge Campos, Claudio Suárez y David Patiño, fue vendido a los Tigres.

Bora Milutinovic, quien junto a Mario Velarde comenzó un gran trabajo de semillero, lo debutó y lo fue llevando con seguridad en el camino. Aunque estuvo solamente seis años con los felinos, fue un jugador reconocido y perseguido por los fanáticos.

En 1986 fue como arquero suplente de Pablo Larios al Mundial de 1986 en México. Bora Milutinovic lo conocía muy bien y confió en él para ayudar en el arco.

AMANTE DE LOS CAMPERS

Heredia hizo una buena carrera en el futbol mexicano. Nunca fue conflictivo ni tuvo escándalos, como tampoco exageraba en la fama que le dieron sus lances y atajadas. Sereno, mantuvo un perfil trabajador.Era amante de los campers, vehículo en el que recorría las carreteras del país junto a su esposa e hijos. Contó que alguna vez recorrieron todo el sureste mexicano desde Ciudad de México a Cancún.

Se retiró jugando en Cruz Azul muy poco, pero antes fue valorado en Santos Laguna, en el viejo estadio Corona que llegó a corear su nombre.