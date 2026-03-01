Pato O'Ward, satisfecho, pero busca respuestas tras inicio de temporada 2026 de IndyCar

Pato O'Ward consideró aceptable su avance en el grupo durante la primera carrera de la temporada 2026 de IndyCar, celebrada en St. Petersburg, aunque sale con una idea más concreta sobre lo que hay que trabajar con Arrow McLaren este año.

El mexicano remontó desde el octavo lugar de salida en la carrera de este domingo en las calles de Florida y, si bien el podio estaba dentro de las posibilidades, el hecho de lidiar con Marcus Ericsson, quien estaba adelante y sufriendo con un juego de neumáticos suaves antes de su segundo ingreso a pits, le hizo perder en la ubicación en pista con su coequipero Christian Lundgaard, quien eventualmente cruzó la meta en tercera posición.

La carrera ya había sido en contra de la corriente para, O'Ward, luego de perder dos puestos en el comienzo y sufrir un problema en su primera detención, al pasar por encima de una pistola de neumáticos, lo cual ameritó una multa para su agrupación.

El rendimiento en tandas largas tampoco fue ideal conforme se fue acercando el final de la carrera, lo cual será un tema a analizar de cara al resto del calendario en circuitos callejeros, que incluye una nueva pista en Arlington, Texas.

Fue lindo recuperarnos un poco. Tuve un arranque horrible; los chicos hicieron un gran trabajo en los pit stops", expresó, aún exhausto, en la zona de medios tras la carrera.



Estaba muy complicado al final​ con la parte trasera del auto. Estaba deslizándome, no podía sentir cuánto pude atacar, porque cada vez que lo hacía, parecía que el auto se enojaba conmigo".

O'Ward logra 30 puntos con este resultado Chris Owens/INDYCAR

De cualquier modo, O'Ward destacó el trabajo de su coequipero Lundgaard, quien abrió la campaña para Arrow McLaren con un podio de tercer lugar, aunque Alex Palou repitió como ganador. La diferencia entre el español y el mexicano es de 24 unidades.

Veremos qué necesitamos mejorar para la próxima carrera en circuito callejero. Ahora es el momento de pasar a modo óvalo de cara a Phoenix y ver qué podemos lograr", finalizó.

¿Cuándo es la siguiente carrera de Pato O'Ward en IndyCar?

La agenda ocupada del mes de marzo para Pato O'Ward y la serie IndyCar continuará el próximo sábado 7 de marzo, cuando la categoría visite el óvalo de Phoenix, en Arizona, como parte de una fecha conjunta con NASCAR. Comenzará a las 14 hrs (Tiempo CDMX).