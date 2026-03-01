Lewandowski se une al 'hospital' de un Barcelona que busca épica remontada

Robert Lewandowski, del FC Barcelona, que sufrió un golpe el sábado en la victoria 4-1 ante el Villarreal en LaLiga, se perderá la vuelta de semifinales de Copa del Rey ante el Atlético de Madrid, anunció el club azulgrana este domingo.

"El jugador del primer equipo Robert Lewandowski recibió un traumatismo en el partido del sábado ante el Villarreal. Las pruebas realizadas este domingo han diagnosticado una fractura ósea en la cara interna de la órbita del ojo izquierdo", escribió el Barça en un comunicado.

El goleador polaco, de 37 años, está gozando esta temporada de menos protagonismo a las órdenes de Hansi Flick.

Pero el antiguo delantero del Bayern Múnich, que marcó el cuarto gol ante el Villarreal, se está mostrando como un revulsivo de lujo entrando desde el banquillo.

Su baja se suma a las de Eric García, Andreas Christensen, Gavi y Frenkie de Jong, quienes tampoco podrán estar presentes en el terreno de juego cuando Barcelona intente una remontada que sería de ensueño y los mantendría con la ilusión de un nuevo triplete.

BFG