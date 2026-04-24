Jacob Rodríguez, de raíces mexicanas, es elegido por Miami en el Draft de la NFL

El linebacker Jacob Rodríguez, de raíces mexicanas, dio uno de los pasos más importantes de su carrera al ser seleccionado por los Delfines de Miami en la segunda ronda del Draft de la NFL 2026.

El exjugador de Texas Tech fue elegido con el pick global 43, consolidándose como una de las apuestas defensivas más atractivas de su generación rumbo a la NFL.

Rodríguez llega al profesionalismo tras una etapa universitaria sobresaliente, donde se posicionó como uno de los linebackers más productivos del futbol colegial.

En su última temporada registró más de 120 tackleadas, además de aportar jugadas clave como intercepciones y balones sueltos forzados, una de sus principales fortalezas dentro del campo.

El perfil del linebacker ha llamado la atención por su combinación de instinto, inteligencia y capacidad para provocar pérdidas de balón.

Analistas lo describen como un defensivo dinámico, con gran movilidad en campo abierto y lectura de jugadas, cualidades que podrían permitirle tener impacto inmediato en el esquema de Miami.

Con esta incorporación, los Delfines continúan su proceso de renovación, apostando por talento joven para fortalecer su defensiva.

Rodríguez no solo representa una inversión a futuro, sino también una pieza que podría ganar protagonismo rápidamente en una franquicia que busca volver a competir dentro de la NFL.