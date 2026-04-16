Alejandro Burillo deja un vacío: personajes del futbol mexicano lamentan su fallecimiento

La muerte de Alejandro Burillo, empresario y visionario en la promoción del deporte mexicano, deja un vacío en el ámbito del futbol en particular, así lo manifestaron diversos perosnajes públicos que lo trataron o trabajaron con él.

"Me tocó convivir con él en muchas ocasiones. Cuando pasé del América al Atlante, ahí vi cómo trabajaba, fue un impacto grande conocerlo y ver de primera mano lo que sucedía en el Centro Pegaso en su momento. Después en selección también, en el subcampeonato de la Copa América en Colombia 2001 y en 2007 el campeonato con el Atlante, dijo en 'Fox Sports Radio' Nacho Hierro.

"Alejandro Burillo hizo una gran época con la selección. Surgió todo a partir de él. Dirigente y propietario. Él pone al Vasco Aguirre en esa fase previa al Mundial 2022, pero fue un aire de cambio en la selección. Burillo tuvo que ver mucho en eso, en salvar lo que parecía un barco hundido y llevar a México al Mundial de Corea-Japón, y después en el tenis, con el Abierto Mexicano, que es un torneo top. Alejandro siempre con ese sueño, con ideas de conseguirlo", señaló Hierro.

Burillo, uno de los líderes mundiales en la gestión del futbol. Mexsport

En X, el periodista Sergio Sarmiento recordó: "No sólo fue Alejandro Burillo un importante directivo del futbol mexicano y el creador del Abierto Mexicano de Tenis. También fue el valiente ejecutivo de Televisa que apoyó a Ricardo Rocha para divulgar los videos de la matanza de Aguas Blancas, Guerrero".

El veterano periodista José Ramón Fernández, que acaba de presentar un libro de memorias, compartió también a través de X: "Hoy murió Alejandro Burillo, “el Güero Burillo”. Lo conocí bien y tuvimos muchos encuentros profesionales a lo largo de los años. Fue un poderoso directivo en Televisa manejando el futbol mexicano. Fue dueño del Atlante, fundó grupo Pegaso y varios negocios; un próspero empresario. Creador del exitoso Abierto de Tenis de Acapulco. Descanse en Paz".

Por su parte, el reportero Odín Ciani, señaló: "QEPD Alejandro Burillo Azcárraga Conmigo siempre fuiste derecho, ayudándome ante las injusticias de la @FMF en su momento. Un tipazo cuando platicábamos, de grandes tamaños, sin pelos en la lengua. Vuela alto querido Alejandro! Paz y resignaron a la familia y a los amigos".