Álbum Panini 2026 desata polémica por errores: incluye a Malagón lesionado y olvida a Gilberto Mora

El lanzamiento en redes sociales del álbum de Panini rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 encendió la conversación digital. La empresa reveló un primer vistazo con 18 futbolistas de la Selección Mexicana, suficiente para detonar críticas por decisiones que no reflejan el momento deportivo actual.

El caso más evidente es el de Luis Ángel Malagón. El portero del Club América fue operado del tendón de Aquiles el 12 de marzo de 2026 y quedó fuera del Mundial. Aun así, es el único arquero que aparece en la página. La reacción fue inmediata. Para muchos, la imagen parece congelada en el pasado reciente más que en la proyección real del torneo.

También aparece Diego Lainez, pese a que dejó de ser considerado por Javier Aguirre desde enero por decisión técnica. Su presencia refuerza la sensación de una lista desfasada frente al pulso actual de la selección.

Otro detalle que alimenta la polémica es el de Jorge Sánchez. El lateral figura como jugador de Cruz Azul cuando desde el 5 de febrero de 2026 fue anunciado por el PAOK Salónica. Un error de actualización que no pasó desapercibido entre aficionados atentos al mercado.

La inclusión de Hirving Lozano suma otra capa de debate. El atacante no ha tenido actividad en el último semestre tras quedar fuera de planes del San Diego FC. Su presencia abre la pregunta sobre el criterio utilizado. Nombre, trayectoria o actualidad.

Dejan fuera a Mora

En el otro extremo aparece la gran ausencia. Gilberto Mora, uno de los nombres más mediáticos y en ascenso dentro del entorno del Tijuana, no fue considerado. La omisión pesa más por el contraste con jugadores sin ritmo o fuera del radar del seleccionador.

Los álbumes de Panini se producen con meses de anticipación, con listas preliminares sujetas a cambios. La historia reciente muestra ajustes conforme se definen las convocatorias finales. Sin embargo, en la era de la actualización inmediata, el margen de tolerancia del público es menor.

De acuerdo con la actualidad de la Selección Mexicana, siete de los futbolistas que aparecen en el álbum no formarán parte de la escuadra que el 11 de junio inaugure la Copa del Mundo en el Estadio Banorte, un hecho que ha molestado a los aficionados y consumidores de los productos de Panini.