Histórico: Gaby López firma un fin de semana de un millón de dólares con subcampeonato en el US Open

La mexicana Gaby López protagonizó la mejor actuación de su carrera en el US Women's Open al finalizar empatada en el segundo lugar y embolsarse un premio de un millón de dólares, tras quedarse a un golpe del título conquistado por la estadunidense Nelly Korda.

López cerró el torneo con una ronda final de 68 golpes, 2 bajo par, para completar tarjetas de 68-71-70-68 y un acumulado de 277 impactos, 7 bajo par. El resultado le permitió compartir el subcampeonato con la inglesa Charley Hull en una de las ediciones más competitivas del major más importante del golf femenino.

La capitalina mantuvo el par durante los primeros nueve hoyos de su recorrido dominical, pero aceleró en la segunda vuelta con birdies en las banderas 10, 11, 13 y 18. Un bogey en el hoyo 16 impidió que llegara con opciones directas al título, aunque su cierre le aseguró un lugar en el podio.

La era de Kelly Korda

La victoria quedó en manos de Nelly Korda, número 1 del mundo, quien firmó una ronda de 69 golpes para concluir con 276 impactos, 8 bajo par. La estadunidense selló el triunfo con un dramático putt de par de apenas 2.5 pies en el hoyo 18 que recorrió parte del borde de la copa antes de caer.

Parece un sueño. No puedo explicar cuánto significa esto para mí”, dijo Korda tras conquistar su primer US Women's Open y el cuarto major de su trayectoria.

Korda rompió un empate múltiple en la cima con un birdie en el hoyo 17 y terminó llevándose el cheque de 2.5 millones de dólares correspondiente a la campeona. El torneo repartió una bolsa récord de 12.5 millones de dólares.

Para López, el resultado representa un nuevo capítulo en una de las temporadas más sólidas de su carrera. Hasta ahora, su mejor actuación en un major había sido el tercer lugar obtenido en el Amundi Evian Championship de 2023, donde también concluyó con 7 bajo par.

La mexicana ya había mostrado señales de su buen momento este año con un tercer puesto en el Mizuho Americas Open, pero el desempeño en el US Women's Open la coloca nuevamente entre las principales protagonistas del circuito.

López suma tres victorias en la LPGA, conquistadas en el Blue Bay LPGA de 2018, el Diamond Resorts Tournament of Champions de 2020 y el Dana Open de 2022. Sin embargo, el subcampeonato conseguido este domingo figura entre los logros más importantes de su trayectoria profesional.

A un golpe de la campeona, con una actuación consistente durante los cuatro días y un premio millonario en la bolsa, Gaby López confirmó que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y volvió a colocar al golf mexicano entre los protagonistas de los grandes escenarios.