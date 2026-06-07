“Estuve a punto de morir”: Simone Biles revela una aterradora emergencia médica y enciende la preocupación por su salud

La mujer que desafió la gravedad y redefinió los límites de la gimnasia pasó los últimos días inmóvil en una cama, observando el ritmo de su corazón en una pantalla y procesando una frase que sacudió al deporte mundial.

Estuve a punto de morir”.

Con esas palabras, Simone Biles encendió la alarma entre millones de seguidores al revelar que atravesó una emergencia médica que describió como “una de las experiencias más aterradoras” de toda su vida.

Biles utiliza sus redes sociales

La siete veces campeona olímpica compartió varias historias en Instagram donde mostró pulseras hospitalarias en su muñeca, una captura de pantalla de un monitor cardíaco y fotografías de los arreglos florales que recibió durante su recuperación. Sin ofrecer detalles sobre el diagnóstico o el incidente que la llevó al hospital, dejó claro que se trató de un problema de salud serio.

Normalmente no comparto este tipo de cosas porque valoro mi privacidad”, escribió la estadounidense de 29 años. “Pero estar a punto de morir no estaba en mi lista de cosas que podía esperar a principios de esta semana”.

La publicación provocó una inmediata ola de preocupación dentro y fuera del mundo deportivo. Horas después, Biles respondió a un aficionado en la red social X para aclarar que la situación estaba relacionada con su salud, aunque evitó profundizar sobre lo ocurrido.

Lo explicaré tarde o temprano”, prometió.

Durante el mensaje también reveló que su esposo, Jonathan Owens, no se encontraba con ella cuando ocurrió el episodio. El jugador de la NFL estaba en Indianápolis participando en actividades de pretemporada con los Indianapolis Colts.

He estado en cama descansando esta semana”, escribió la gimnasta.

Las imágenes difundidas por Biles muestran a una atleta todavía en recuperación. En una de ellas aparece una captura de su frecuencia cardíaca; en otra, dos perros descansan sobre una cama junto al mensaje: “Estaré aquí”.

La incertidumbre sobre su estado de salud adquiere relevancia por tratarse de una de las deportistas más influyentes del siglo XXI. Apenas en París 2024 volvió a dominar el escenario olímpico al conquistar tres medallas de oro y una plata, consolidando una carrera que ya era considerada histórica.

El más grande legado

Su legado resulta difícil de comparar. Entre Juegos Olímpicos y Campeonatos Mundiales acumula 41 medallas internacionales, cifra que la coloca entre las atletas más exitosas de todos los tiempos. Además, varias habilidades técnicas llevan oficialmente su apellido debido a la complejidad de los movimientos que introdujo en la gimnasia artística.

Desde su irrupción en Río 2016, cuando ganó cuatro oros olímpicos a los 19 años, Biles se convirtió en una referencia que trasciende el deporte. Su regreso triunfal en París parecía abrir la puerta a una posible última aventura olímpica en Los Ángeles 2028, aunque ella misma había reconocido meses atrás que todavía no estaba segura de competir en esos Juegos.

Por ahora, cualquier discusión sobre su futuro deportivo ha quedado en segundo plano.

La atención se concentra en una pregunta que sigue sin respuesta. ¿Qué le ocurrió a Simone Biles?

La propia campeona asegura que contará la historia cuando esté lista para hacerlo. Mientras tanto, el silencio alrededor del episodio ha multiplicado las especulaciones y la preocupación por la salud de una atleta que ha acostumbrado al mundo a superar obstáculos extraordinarios, aunque esta vez el desafío ocurrió lejos de los gimnasios y de las cámaras.