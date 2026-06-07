Salomón Jara convierte a Oaxaca en un basurero

El gobierno de Salomón Jara Cruz tiene una deuda con los ciudadanos de Oaxaca al tener una deuda pública difícil de ocultar: 118 de sus 570 municipios carecen de servicio de recolección de residuos sólidos urbanos, de acuerdo con el reciente Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales del INEGI.

La cifra exhibe una falla estructural en la política ambiental del estado y coloca al gobierno encabezado por Jara Cruz frente a una realidad incómoda: mientras el discurso oficial insiste en la transformación y el bienestar, decenas de comunidades siguen sin un servicio básico para proteger la salud pública y el entorno.

El Censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía detalla que 442 municipios sí cuentan con recolección de residuos, mientras que en 10 no se especificó si tienen o no acceso a este servicio. Entre los municipios sin cobertura se encuentran Asunción Cuyotepeji, Asunción Cacalotepec, Concepción Buenavista, Cosoltepec y Huautepec, entre otros.

El problema no termina en la falta de camiones recolectores. En los municipios sin servicio, las prácticas para deshacerse de la basura revelan un panorama ambiental crítico: 105 queman los residuos; 88 depositan la basura orgánica en terrenos o tierras de cultivo; 75 separan materiales inorgánicos para su venta; 56 entierran los desechos, y 50 los abandonan en tiraderos a cielo abierto o basureros.

Estos datos no son menores. Quemar basura, enterrarla o dejarla en tiraderos improvisados implica riesgos para el aire, el suelo, el agua y la salud de la población. También evidencia la ausencia de una estrategia eficaz, sostenida y verificable por parte del gobierno estatal para atender un problema que se acumula, literalmente, todos los días.

En Oaxaca se recolectan en promedio 2 millones 671 mil 638 kilogramos de residuos sólidos urbanos diariamente. La cifra muestra la dimensión del reto, pero también deja ver el tamaño de la omisión institucional cuando más de un centenar de municipios permanecen fuera de un esquema básico de recolección.

El propio INEGI advierte que estos datos resaltan la necesidad de fortalecer la infraestructura, promover la separación de residuos y fomentar prácticas sustentables que contribuyan a la protección del medioambiente y de la salud de la población.

Sin embargo, el gobierno de Salomón Jara Cruz enfrenta aquí una prueba concreta, garantizar servicios mínimos en las comunidades que hoy siguen resolviendo la basura como pueden.

El tema ambiental de 2026 subraya que la acción climática va más allá de reducir emisiones de carbono: exige transformar los sistemas que sostienen las economías y reconstruir la relación con el clima.

En Oaxaca, esa transformación empieza por algo elemental: que ningún municipio tenga que quemar, enterrar o tirar su basura a cielo abierto por falta de recolección.