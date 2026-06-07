La elección que sacudió al Real Madrid ya tiene ganador: Florentino Pérez extiende su poder tras una votación histórica

Florentino Pérez fue reelegido presidente del Real Madrid tras derrotar al empresario Enrique Riquelme en unas elecciones históricas que marcaron la primera ocasión en dos décadas en que los socios del club pudieron elegir entre más de un candidato.

Pérez, de 79 años, amplió así una gestión que comenzó en 2000 y que, con una breve interrupción entre 2006 y 2009, lo ha convertido en el presidente con más tiempo en el cargo en la historia de la institución.

La elección llegó después de meses de tensión interna y apenas semanas después de que Pérez convocara inesperadamente a los comicios, pese a contar con mandato vigente hasta 2029. Durante una inusual conferencia de prensa celebrada en mayo, el dirigente denunció una supuesta campaña para apartarlo del poder y pidió el respaldo de la masa social madridista.

El resultado le otorgó esa legitimidad.

Hemos ganado en todas las categorías. Hemos logrado el segundo mejor resultado de la historia del Real Madrid”, afirmó Pérez tras conocerse el escrutinio. El dirigente también adelantó que impugnará la anulación de cerca de 1,000 votos emitidos por correo.

La jornada electoral permitió votar a alrededor de 100,000 socios del club. Las urnas permanecieron abiertas durante 11 horas en un proceso seguido con atención tanto dentro como fuera de España debido al debate sobre el futuro modelo de propiedad de la entidad.

Riquelme, fuerte opositor

Riquelme, empresario de 37 años ligado al sector de las energías renovables, centró gran parte de su campaña en advertir sobre el riesgo de que el club terminara alejándose de su estructura tradicional de propiedad compartida por los socios.

Estas no son unas elecciones normales; son un referéndum”, declaró tras emitir su voto. “Si los socios no votan, estas serían las últimas elecciones del Real Madrid tal como lo conocemos”.

Después de conocerse la derrota, Riquelme insistió en que continuará defendiendo el actual modelo institucional del club.

Esto no es el final de nada; es el comienzo de un camino”, afirmó.

El Real Madrid forma parte de un reducido grupo de clubes españoles que continúan siendo propiedad de sus socios, junto con el Barcelona, Athletic Club y Osasuna.

La reelección de Pérez llega tras una segunda temporada consecutiva sin conquistar un título de máxima relevancia, un escenario poco habitual para una institución acostumbrada a competir por todos los trofeos. Sin embargo, el respaldo recibido en las urnas refuerza su posición para encarar una nueva etapa al frente del club.

Durante su discurso de victoria, Pérez también destacó el regreso de José Mourinho al banquillo madridista, una decisión que anticipa como uno de los pilares de su nuevo mandato.

Con el resultado ya definido, el dirigente afronta ahora otro desafío: transformar el respaldo electoral en resultados deportivos que mantengan al Real Madrid en la cima del futbol europeo.