Italia consigue victoria de consolación tras quedarse sin boleto al Mundial 2026

Italia, todavía traumatizada por no haberse clasificado en 2026 a su tercer Mundial consecutivo, ganó con más pena que gloria 1-0 de visita a Grecia, en partido amistoso jugado en la isla de Creta.

La Azzurra había ganado ya por la mínima a Luxemburgo el miércoles en otro amistoso y ahora repite resultado en Heraklion, en un encuentro sin excesivo brillo.

Los duelos de esta semana eran los primeros para Italia desde que el 31 de marzo perdió en los penales el repechaje ante Bosnia-Herzegovina y se quedó fuera del Mundial de Norteamérica, después de no logar tampoco boleto para Rusia 2018 y Catar 2022.

El autor del gol en Grecia fue Francesco Pio Esposito, con una media volea desviada por un rival en el minuto 17.

Esposito pudo haber ampliado la cuenta, especialmente en un mano a mano ante Odisseas Vlachodimos en el 37', mientras que otro jugador italiano, Luca Koleosho, envió al larguero en el 47'.

Italia presentó de nuevo un equipo experimental, plagado de jóvenes. Nueve de los jugadores utilizados en el Gran Ducado el miércoles repitieron ahora en Creta.

Grecia dio un mala imagen y ni siquiera pudo aprovechar su superioridad numérica en el tramo final del partido, cuando Luca Reggiani (18 años) fue expulsado y dejó a Italia con diez hombres.

Gennaro Gattuso renunció tras el fiasco de Bosnia y el seleccionador de Italia en los amistosos de esta semana ha sido, de manera interina, Silvio Baldini, el técnico habitual de la Sub-21.

La Federación Italiana de Futbol designará su nuevo seleccionador una vez que la organización tenga nuevo presidente, el 22 de junio.

Antonio Conte, que ya fue seleccionador de la Azzurra de 2014 a 2016 y que acaba de abandonar el Napoli, es presentado por la prensa italiana como el gran favorito para buscar la resurrección de los cuatro veces campeones del mundo.

BFG