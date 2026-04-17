Lío a días del Mundial 2026: FIFA criticó precio de boleto de tren en Nueva Jersey

La FIFA nuevamente respondió a una decisión que tomó Nueva Jersey sobre el transporte que habrá durante el Mundial 2026. Este viernes 17 de abril, se dio a conocer que un boleto de ida y vuelta para ir de Nueva York al Estadio tendrá un costo de 150 dólares (2,596 pesos mexicanos) por un recorrido que dura media hora, este aumento significó que los aficionados deberán de pagar 12 veces más para viajar por este medio, una cifra que la consideró elevada.

Aficionados del Mundial deberán pagar 12 veces más; boleto de tren por 150 dólares en EU Imagen generada por IA

“Fijar arbitrariamente precios elevados y exigir que la FIFA absorba esos costos no tiene precedentes”, indicó la FIFA.

El costo por este viaje estaba en 12.90 dólares (223.31 pesos mexicanos).

El estadio Metlife Stadium pasará a llamarse Nueva York/Nueva Jersey durante el Mundial 2026. Se estima que se vendan 40 mil boletos de tren de ida y vuelta para cada partido, a partir del 13 de mayo.

Con anterioridad se dijo que los acuerdos originales con las ciudades sedes del Mundial 2026, “exigían transporte gratuito para los aficionados a todos los partidos”.

En el Mundial de Qatar 2022, los aficionados podían usar gratis el lujoso metro de Doha con sus entradas para los días de partido.

Una renegociación estipuló que el transporte se ofrecería “a precio de costo” en los días de juego, había señalado la FIFA.

“La FIFA no tiene constancia de ningún otro gran evento celebrado anteriormente en el estadio NYNJ (MetLife), incluidos otros grandes eventos deportivos, giras mundiales de conciertos, etc., en el que se exigiera a los organizadores pagar el transporte de los aficionados”, señaló.

NUEVA JERSEY NO QUIERE QUE LOS CIUDADANOS CARGUEN CON LOS COSTOS DURANTE AÑOS

El incremento del precio del boleto del tren durante el Mundial 2026, se debe a que no quieren que los ciudadanos de Nueva Jersey carguen con ese costo durante años.

“Nadie, entre las personas con las que he hablado, piensa que sea justo que los usuarios honestos y razonables de Nueva Jersey carguen con ese costo durante años. Son los aficionados que van al partido quienes deberían asumir esa carga”, indicó Kris Kolluri, presidente-director general de New Jersey Transit.