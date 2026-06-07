La carta, intervencionismo y la campaña de 2027

La carta de López Obrador contra el intervencionismo y la arenga soberanista de la Presidenta revelan algo más que una coincidencia discursiva: el inicio de una estrategia política para enfrentar su mayor desafío electoral en 2027. La cúpula obradorista cierra filas en torno al liderazgo de Sheinbaum para defender al régimen ante crecientes presiones estadunidenses, siguiendo la lógica con la que el expresidente llegó al poder. La estrategia ante la coacción de expedientes de narcopolítica es clara: convertir a la soberanía en un paraguas para reagruparse ante el deterioro de imagen y credibilidad moral. La reaparición de López Obrador en medio de tensiones con Washington responde menos a la urgencia de proteger a la patria que a la necesidad de preservar su movimiento.

El expresidente vuelve al papel que mejor conoce: conductor de una campaña permanente basada en polarizar, movilizar a las bases y construir enemigos externos. Si antes el adversario era la “mafia del poder”, ahora es la injerencia estadunidense. La lógica es clara. Morena busca trasladar el debate de la rendición de cuentas al de la soberanía. Es una reorientación obligada por haber perdido la bandera anticorrupción y la discusión sobre resultados de sus gobiernos, particularmente estatales. La carta de López Obrador persigue precisamente ese objetivo: cohesionar a un movimiento cuya narrativa muestra signos de desgaste y crecientes pugnas internas. La disputa por candidaturas rumbo a 2027 amenaza la unidad y su coalición. Ante ello, el nacionalismo vuelve a funcionar como pegamento ideológico y mecanismo de disciplina interna. Por eso es un equívoco interpretar la relación entre López Obrador y Sheinbaum únicamente bajo la lógica del Maximato. Más que subordinación, existe entre ellos coincidencia en el proyecto y estrategia. Ambos comparten la convicción de que la mejor defensa del régimen no pasa por revisar errores y depurar filas de los elementos más corruptos, sino por preservar la unidad de la 4T.

El problema es que esto desacredita la narrativa de la “honestidad valiente”. No sólo por acusaciones contra figuras del partido, sino por la respuesta gubernamental. La ausencia de investigaciones, sanciones ejemplares y deslindes claros ha fortalecido la percepción de impunidad. Ahí radica su verdadera vulnerabilidad. El discurso de Sheinbaum en el Monumento a la Revolución confirmó que asumirá personalmente la conducción política de esta nueva etapa. Esa exhibición de fuerza marcó el inicio de una campaña destinada a blindar electoralmente a Morena en un entorno cada vez más complejo. La apuesta consiste en convertir la presión de Washington en una agresión contra México y la crítica interna en alineación con intereses extranjeros. Sin embargo, la retórica nacionalista puede escalar el conflicto con EU y escalar los ataques contra los gobiernos estatales, que son esenciales para la maquinaria electoral de Morena; además de dejar a la oposición capitalizar el descontento social por la impunidad.

Sheinbaum ha optado por convertir la confrontación con EU en instrumento de resistencia política en lugar de aprovechar la presión para impulsar una limpieza interna. La decisión puede resultar rentable en las urnas. Pero otro costo sería convertir al obradorismo en aquello que prometió combatir: un régimen que responde a los cuestionamientos cerrando filas, que confunde crítica con conspiración y utiliza el nacionalismo para evitar una discusión sobre sus responsabilidades. En esa elección estratégica se juega más que una campaña electoral: la credibilidad de un proyecto que llegó con la promesa de transformar la vida pública y que hoy privilegia la defensa del régimen, como hicieron los gobiernos anteriores.