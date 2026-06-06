Alertan por dos posibles ciclones en México; vigilan zonas de baja presión

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), informó que continuará el temporal de lluvias fuertes a muy fuertes sobre entidades del norte, occidente, centro, oriente, sur y sureste de México.

El Mapa Especial

Destacó que se registrarán lluvias puntuales torrenciales en Oaxaca (norte) y lluvias puntuales intensas en Guerrero (costa), Puebla (norte, este y sureste), Veracruz (norte y centro) y Chiapas (centro y sur).

Desarrollo de ciclones

Lo anterior debido a una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, canales de baja presión en el interior de la República Mexicana, inestabilidad atmosférica y el abundante ingreso de humedad generado por dos zonas de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico en los próximos días, localizadas frente a las costas del Pacífico Sur Mexicano.

Ciclón

El SMN, explicó que además hay un canal de baja presión sobre la Península de Yucatán, aunado al ingreso de humedad procedente del Mar Caribe, que ocasionará lluvias y chubascos en la región.

Mucho calor

También se mantendrán temperaturas calurosas a muy calurosas en la mayor parte del país, prevaleciendo la onda de calor en Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, a su vez, se prevé que sus efectos se comiencen a sentir en Sonora (este).

Lluvia y más lluvia

Las lluvias intensas con puntuales torrenciales se esperan en Oaxaca (norte); las lluvias muy fuertes con puntuales intensas en Guerrero (costa), Puebla (norte, este y sureste), Veracruz (norte y centro) y Chiapas (centro y sur).

Las lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en San Luis Potosí (este), Michoacán (oeste), Hidalgo (centro, este y sur), Querétaro, Estado de México (norte) y Tlaxcala.

Por su parte, los Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes se prevén en Coahuila (norte y sureste), Nuevo León (sur), Tamaulipas (sur), Jalisco (oeste y centro), Colima, Guanajuato (noreste y sur), Ciudad de México, Morelos y Tabasco (oeste y sur).

Mientras que los intervalos de chubascos están pronosticados para Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit y Campeche, así como lluvias aisladas en Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Yucatán y Quintana Roo.

La tormenta tropical Amanda, la primera de la temporada en el Océano Pacífico, sigue moviéndose hacia el suroeste, mar adentro, sin afectar al territorio nacional.