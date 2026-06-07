España desata la locura en Puebla antes del Mundial 2026; cientos de aficionados esperan a La Roja en su hotel

A más de dos horas de la llegada prevista de la selección de España, el ambiente alrededor del hotel de concentración ya anticipaba una escena mundialista.

Cientos de aficionados comenzaron a reunirse este domingo en las inmediaciones del Grand Fiesta Americana de Puebla para recibir a los actuales campeones de Europa, que viajan desde Chattanooga, Tennessee, donde establecieron su centro de operaciones previo a la Copa Mundial de 2026.

La expectativa creció durante la tarde luego de que las cuentas oficiales de La Roja compartieran imágenes del inicio del viaje hacia México. El mensaje bastó para movilizar a seguidores españoles y mexicanos que buscan un vistazo de algunas de las principales figuras del futbol internacional.

La llegada del conjunto dirigido por Luis de la Fuente marca el tramo final de su preparación antes de debutar en la Copa del Mundo. Este lunes disputará un amistoso frente a Perú en el Estadio Cuauhtémoc, en un encuentro que servirá como último examen antes de que arranque la competencia oficial.

Perú ya entrenó

Mientras España se trasladaba a territorio mexicano, la selección peruana ya trabajaba sobre la cancha del Cuauhtémoc. El equipo sudamericano realizó este domingo su entrenamiento en el inmueble poblano, afinando detalles para el compromiso que enfrentará a dos selecciones con realidades distintas, pero con la misma intención de llegar en ritmo al verano futbolístico.

No todas las estrellas españolas estarán presentes en Puebla.

La gran ausencia será la de Lamine Yamal. El atacante del Barcelona permaneció en Chattanooga para continuar con su proceso de recuperación tras la lesión sufrida el pasado 22 de abril. El cuerpo técnico decidió no arriesgar a una de sus principales figuras a pocos días del inicio del Mundial.

Tampoco realizaron el viaje Nico Williams ni Víctor Muñoz, quienes continúan con trabajos físicos específicos en Estados Unidos. Durante la práctica del sábado ya había señales de que los tres futbolistas no formarían parte de la expedición a México.

Aun así, la ausencia de algunas figuras no ha disminuido el entusiasmo en Puebla.

Las inmediaciones del hotel lucen cada vez más concurridas conforme se acerca la hora de arribo de la delegación. Banderas españolas, camisetas de clubes europeos y teléfonos listos para capturar una imagen forman parte de una postal que recuerda más a una concentración mundialista que a la víspera de un partido amistoso.

España llegará a una ciudad que parece preparada para una celebración. El lunes tendrá su última prueba antes de enfocarse por completo en el debut mundialista del 15 de junio frente a Cabo Verde.

Por ahora, la fiesta ya comenzó en Puebla.