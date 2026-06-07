Frentes Políticos / 7 de junio de 2026

1. Aliados. En tiempos donde la relación entre México y EU se mide por diferencias comerciales o tensiones migratorias, la ruta marítima avanza por otra cartografía. Raymundo Morales, secretario de Marina, consolidó acuerdos con los almirantes James W. Kilby y Kevin E. Lunday para reforzar la coordinación en seguridad, rescate, ciberseguridad y protección de infraestructura estratégica. Se agradece el reconocimiento a las capacidades operativas de la Armada de México. Bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum, la relación bilateral encuentra en el mar un espacio donde la coordinación produce resultados, y no titulares de confrontación.

2. Pacificación. Mientras la discusión pública sigue concentrada en operativos y balances de seguridad, Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, endurece otra ruta desde la estrategia Atención a las Causas. Las Ferias de Paz llegaron a municipios de Guerrero, Jalisco y Nuevo León con el respaldo de los gobernadores Evelyn Salgado, Pablo Lemus y Samuel García. La estrategia consiste en acercar servicios, programas y presencia institucional donde el rezago se instaló sin permiso. La intención es visible. Y, a diferencia de otras épocas, la Segob volvió a salir de las oficinas para pisar territorio y coordinar esfuerzos. No al olvido.

3. Atasco. La iniciativa para anular elecciones por injerencia extranjera nació con respaldo presidencial y terminó chocando con los tiempos legislativos. Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, promovió una ruta que la presidenta Claudia Sheinbaum avaló públicamente como defensa de la soberanía. Luego aparecieron las costuras: leyes secundarias pendientes, congresos estatales sin armonización y plazos consumidos. La herramienta quedó aprobada en el papel, pero incompleta en la operación. Mucha prisa para votar y poco margen para ejecutar.

4. Cierre de llave. Durante años el robo de agua fue uno de esos negocios que parecían invisibles hasta que faltaba el servicio. En San Pablo Xochimehuacan, Puebla, un operativo interinstitucional permitió detectar un pozo sin concesión, asegurar pipas y recuperar un caudal capaz de abastecer diariamente a 35 mil habitantes. Bajo la administración del gobernador Alejandro Armenta y con el respaldo de Efraín Morales, director de la Conagua, el combate al huachicoleo del agua empezó a traducirse en acciones concretas. Desde ahora, no más.

5. Orden. En Tlaxcala, donde la política municipal camina entre acuerdos de corto alcance y disputas de autoridad, el Congreso local mandó una señal poco habitual: con 19 votos a favor, los legisladores destituyeron e inhabilitaron al cabildo encabezado por Ana Ivonne Roldán, presidenta municipal de Contla de Juan Cuamatzi, por la remoción ilegal de Alejandro Flores, presidente de la comunidad de la Sección Segunda. La resolución aún enfrenta el filtro de la Suprema Corte, pero el mensaje político ya fue emitido. En territorio de la gobernadora Lorena Cuéllar, gobernadora de Tlaxcala, el orden institucional encontró respaldo.