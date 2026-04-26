Alberto del Río reaparece en la lucha libre y recibe duras críticas por su nivel

El gladiador mexicano Alberto del Río reanudó su carrera profesional sobre el cuadrilátero al participar en una cartelera de lucha libre perteneciente al circuito independiente. Esta aparición pública representó su retorno a la actividad deportiva luego de enfrentar un severo proceso judicial que pausó su agenda de compromisos de manera repentina.

Alberto del Río con el micrófono en la mano. Foto de FB: Patrón Promotions

Para este evento en particular, los promotores programaron un combate donde el atleta nacional midió fuerzas contra el luchador caribeño Carlito, con quien compartió vestidores años atrás en la empresa estadunidense WWE. A pesar de la expectativa inicial por ver a estas dos figuras, el combate cobró notoriedad por la circulación de un video que documentó una serie de imprecisiones técnicas, situación que generó diversas reacciones entre los espectadores.

EL REGRESO AL CUADRILÁTERO TRAS EL PROCESO LEGAL

La interrupción en la carrera del deportista potosino ocurrió a causa de una denuncia por violencia intrafamiliar. Su expareja sentimental presentó los cargos correspondientes ante la justicia, lo que derivó en la detención inmediata del excampeón mundial. El gladiador permaneció privado de su libertad durante varios días mientras las autoridades avanzaban con las investigaciones pertinentes. El caso dio un giro definitivo cuando los abogados de Alberto del Río lograron establecer un acuerdo oficial con la persona demandante, acción jurídica que permitió a las autoridades firmar su liberación y dar por concluida su estancia en el centro de reclusión.

Alberto del Río enfrentándose a Carlito. Foto de FB: Patrón Promotions

Una vez resuelta su situación legal, el luchador retomó sus entrenamientos físicos y aceptó nuevos contratos para presentarse en funciones con público en vivo. La comunidad de fanáticos recibió la noticia del enfrentamiento contra Carlito como el gran atractivo de la velada. Ambos nombres figuran como referentes internacionales de la disciplina. No obstante, el desarrollo de las acciones dentro de las doce cuerdas mostró una dinámica muy distinta a las versiones estelares que estos competidores ofrecieron en el pasado.

EL DESARROLLO DEL COMBATE Y LA REACCIÓN EN REDES

El foco de la discusión mediática se concentró en una secuencia específica del encuentro que quedó registrada por las cámaras de los asistentes. En el video difundido a través de internet, se aprecia el momento exacto en que Alberto del Río proyectó a su rival contra las cuerdas. Al momento del regreso, el mexicano intentó derribar a su oponente mediante la aplicación de un lazo al cuello, pero la maniobra falló debido a un error en la distancia de impacto. Acto seguido, el también apodado como El Patrón buscó recomponer la secuencia y ejecutó un movimiento de DDT contra la lona. Esta segunda llave evidenció una notoria falta de sincronía y descoordinación física entre ambos profesionales.

La difusión masiva de este fragmento audiovisual provocó una oleada de críticas en las plataformas digitales. Los aficionados de la lucha libre cuestionaron duramente la preparación atlética y el ritmo actual de los dos protagonistas. En los foros de debate, los internautas señalaron que la lentitud en los movimientos justifica los motivos por los cuales Alberto del Río culminó su etapa en las filas de la empresa AAA, mientras que Carlito dejó de formar parte del elenco activo de la WWE. Los seguidores coincidieron mediante sus publicaciones en que el nivel mostrado sobre el cuadrilátero independiente dista mucho del estándar deportivo que exigen las compañías líderes en el territorio mexicano y estadounidense.