VIDEO: Aficionado es expulsado de un estadio por comer un sándwich de carne

Un altercado en las gradas durante un partido correspondiente a la quinta división del futbol inglés captó la atención del público tras la difusión de un material audiovisual en plataformas digitales. Un aficionado del Morecambe resultó expulsado por los elementos de seguridad de las instalaciones del Forest Green Rovers a causa de consumir un sándwich de carne durante el transcurso del encuentro deportivo. El incidente ocurrió en el interior del estadio The New Lawn, un recinto que cuenta con normativas operativas muy específicas sobre el tipo de alimentos permitidos para el consumo en sus tribunas.

Seguridad del estadio retirando al aficionado. Captura de pantalla

Las imágenes del suceso mostraron la interacción directa entre el personal del inmueble y el espectador visitante. El problema se originó cuando los guardias identificaron que el alimento del sujeto contenía panceta de cerdo, un ingrediente que transgrede las políticas internas del club local, lo que derivó en la intervención inmediata del cuerpo de vigilancia en el sector asignado para la afición foránea.

POLÍTICA VEGANA Y RESTRICCIONES EN EL ESTADIO THE NEW LAWN

El Forest Green Rovers opera bajo un modelo institucional enfocado en la sostenibilidad ecológica y la protección ambiental. Como parte de sus lineamientos oficiales, la directiva del club prohibió estrictamente el ingreso y el consumo de cualquier producto de origen animal dentro del perímetro de su estadio. Las concesiones de alimentos ubicadas al interior del recinto comercializan de forma exclusiva productos con certificación vegana para todos los asistentes, sin excepción alguna.

Durante el desarrollo del partido, el aficionado visitante ingresó a la grada con el alimento de origen animal. Al percatarse de la situación, los miembros de seguridad del estadio se aproximaron a su butaca. La indicación inicial del cuerpo de vigilancia consistió en solicitar la suspensión del consumo de dicho producto, argumentando la violación al reglamento interno del inmueble. El seguidor del Morecambe rechazó la instrucción, lo que provocó que el diálogo inicial escalara hacia una confrontación directa con los trabajadores del lugar.

INTERVENCIÓN DE SEGURIDAD Y DESALOJO DEL AFICIONADO

La secuencia de los hechos quedó documentada en un video grabado por otros asistentes al partido. En la grabación se observa el momento exacto en que un guardia de seguridad intentó retirar el sándwich de carne, lo que desató un forcejeo físico entre el trabajador y el espectador. Segundos después de la primera interacción, un segundo elemento del equipo de seguridad llegó al lugar para asistir a su compañero en la labor de contención.

Aficionado siendo retirado del estadio. Captura de pantalla

Mediante el uso de la fuerza física, los dos guardias sometieron al aficionado del Morecambe, lo levantaron de su asiento y procedieron a expulsarlo del estadio ante la mirada del resto de los espectadores presentes en esa zona de la tribuna, quienes no intervinieron en la confrontación. El material de video circuló rápidamente a través de internet, generando discusiones entre los usuarios sobre la aplicación estricta del reglamento del club y el protocolo de actuación de los guardias. Hasta el momento de la difusión del clip, los directivos de la National League, circuito donde participan ambas escuadras, no emitieron ningún comunicado oficial relacionado con el protocolo de seguridad implementado en el inmueble durante esta jornada del futbol de Inglaterra.