¿Quién es William Barboza? La joya de Toluca que fue campeón de goleo Sub-21

El Infierno tiene a un nuevo heredero. El Toluca presume en sus fuerzas básicas a una joya que lleva el gol en la sangre: William Barboza. El delantero de 18 años se consagró como el máximo anotador del Clausura 2026 en la categoría Sub-21, firmando 12 dianas que lo ponen como la promesa más sólida de los Diablos Rojos.

¿Quién es William Barboza?

El joven delantero es hijo de William da Silva, exjugador con paso por la Liga MX, donde defendió las camisetas de Querétaro, Club América y el propio Toluca.

Con apenas 18 años, Barboza ha comenzado a construir su propio camino. Su olfato goleador lo llevó a firmar 12 tantos en el torneo, cifra que lo colocó como el máximo romperredes de su categoría en el Clausura 2026.

William Barboza ha destacado como goleador en la Sub-21 de Toluca @tolucafc_fb

Antes de llegar al futbol mexicano, el atacante tuvo actividad en Brasil con el Barra Futebol Clube, donde empezó a destacar como delantero centro, posición en la que hoy presume su capacidad goleadora.

Ya está en el radar del primer equipo

El talento de Barboza no ha pasado desapercibido. El técnico Antonio Mohamed ya lo tiene en la mira y contempla integrarlo progresivamente al primer equipo, con la intención de proyectarlo en los próximos torneos.

Impulsado también por la experiencia y guía de su padre, el joven delantero comienza a abrirse paso en Toluca, donde sueñan con que se convierta en la próxima gran figura surgida de su cantera.