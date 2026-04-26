Joao Pedro, bicampeón de goleo en Liga MX, lamenta fracaso del San Luis

El Atlético de San Luis tiene al delantero más letal del futbol mexicano, pero ni eso le alcanzó para pelear por el título. Joao Pedro grabó su nombre con letras de oro en la Liga MX al conseguir el Bicampeonato de Goleo, una hazaña que el brasileño celebró con amargura tras la eliminación de su equipo.

Feliz porque fue algo diferente, pero es una lástima que los goles no se pudieron transformar en puntos para conseguir la clasificación", confesó el exjugador del Cagliari, quien no ocultó su frustración por quedar fuera de la Liguilla.

EL GOL QUE 'VACUNÓ' AL AVE, SU FAVORITO

De las 14 dianas que firmó en el certamen, Joao Pedro tiene claro cuál fue la joya de su corona: el tanto anotado a las Águilas del América. El atacante destacó que la magnitud del rival y la técnica utilizada hicieron ese momento especial.

Fueron buenos goles, pero contra el América fue uno diferente, un gesto técnico diferente del normal. Obviamente contra un equipo grande y en una victoria", recordó el artillero carioca.

Finalmente, el referente del ataque del San Luis se rindió ante los seguidores en el Alfonso Lastras, asegurando que el calor de la grada fue el motor para su gran campaña personal. "Se sentía que la afición estaba dentro de la cancha conmigo, me hicieron pasar un momento en mi carrera que no esperaba", concluyó.