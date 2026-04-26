Manny Machado, el nuevo Rey del jonrón en México

Manny Machado es el nuevo Rey del jonrón en México. El tercera base de los Padres volvió a encender el Estadio Alfredo Harp Helú con una actuación de poder que lo coloca en la cima histórica de los cañoneros en juegos de Grandes Ligas disputados en territorio mexicano.

En el segundo duelo de la Mexico City Series 2026, Machado conectó dos cuadrangulares frente al abridor Ryne Nelson, confirmando su idilio con la altura de la capital. El primero fue un batazo de 436 pies, sólido, directo, de esos que no dejan duda desde el contacto. El segundo llegó por la banda contraria, con 395 pies, demostrando que no necesita jalar la pelota para hacer daño.

Con ese par de vuelacercas, Machado alcanzó y superó marcas históricas que habían resistido durante décadas. Dejó atrás los tres jonrones que conectó Alex Bregman en Monterrey en 2019, así como los tres que firmó Ken Caminiti en 1996, también con los Padres. Ahora, el dominicano se coloca en solitario como el máximo jonronero en partidos de MLB en México, una distinción que refuerza su impacto cada vez que pisa el país.

El vínculo de Machado con México no es casualidad. En 2023, durante la primera serie de temporada regular en la historia de la Ciudad de México, también conectó dos cuadrangulares en aquel juego que terminó con 11 jonrones totales, uno de los encuentros más explosivos que ha visto el inmueble capitalino. Desde entonces, su nombre quedó asociado a las grandes noches ofensivas en este escenario.

Si se amplía el contexto internacional, el poder de Machado también ha viajado. En el arranque de la temporada 2024, conectó un jonrón en Corea del Sur frente a los Dodgers, elevando a cinco sus cuadrangulares fuera de Estados Unidos continental y Canadá, una cifra que habla de su consistencia incluso lejos de casa.

Más allá de los números, lo que ha construido Machado en México es una narrativa propia. Cada turno suyo genera expectativa, cada swing levanta a la grada, y cada batazo largo confirma que este escenario le pertenece. En la historia reciente de MLB fuera de Estados Unidos, pocos jugadores han dejado una huella tan clara como la del antesalista de los Padres en la Ciudad de México.