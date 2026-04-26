Trump: detenido por ataque en Cena de Corresponsales, ‘odia a los cristianos’

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el individuo detenido tras intentar perpetrar un ataque durante la Cena de Corresponsales en Washington actuó movido por un supuesto odio hacia los cristianos. Las declaraciones, realizadas en una entrevista televisiva, añaden un nuevo ángulo a la investigación en curso y amplían el alcance político del incidente.

En una entrevista con la cadena Fox News, Trump afirmó que el sospechoso dejó mensajes que revelan su animadversión religiosa.

El tipo está mal. Por lo que se lee en el mensaje que dejó, odia a los cristianos. Eso está claro”, sostuvo el mandatario.

El presidente también señaló que familiares del detenido habían expresado previamente su preocupación por su comportamiento, incluso alertando a las autoridades. “Era un tipo con muchos problemas”, insistió, reforzando la idea de un perfil inestable.

Estas declaraciones contrastan con la información preliminar de las fuerzas de seguridad, que hasta ahora no han confirmado oficialmente un móvil religioso, manteniendo abiertas varias líneas de investigación.

Gala organizada por White House Correspondents' Association

El intento de ataque tuvo lugar durante la gala organizada por la White House Correspondents' Association, celebrada en un hotel de Washington con la presencia de altos funcionarios, periodistas y figuras públicas.

Trump aprovechó el episodio para insistir en la necesidad de construir un nuevo salón de baile dentro de la Casa Blanca, argumentando que ofrecería mayores garantías de seguridad. “En el hotel es difícil porque había 1,000 habitaciones”, explicó, subrayando la complejidad logística de proteger espacios abiertos al público.

El mandatario también elogió la actuación del Servicio Secreto, que logró neutralizar al sospechoso antes de que accediera al salón principal. “Lo pararon en seco”, afirmó, destacando la rápida respuesta de los agentes.

El presidente también señaló que familiares del detenido habían expresado previamente su preocupación por su comportamiento. AFP

Advertencias previas y fallas de coordinación

Trump reveló que el sospechoso habría contactado previamente a la policía de New London, lo que plantea interrogantes sobre posibles fallos en la coordinación entre agencias. “He oído lo de New London y ojalá nos hubieran dicho algo”, comentó.

Este punto podría convertirse en un elemento clave dentro de la investigación, especialmente en lo que respecta a la prevención de amenazas en eventos de alto riesgo.

Pese a la gravedad del incidente, el presidente expresó su intención de que la Cena de Corresponsales continúe celebrándose. “No podemos permitir que estos criminales cambien el curso de los acontecimientos de nuestro país”, afirmó, en una declaración que combina determinación institucional con un mensaje político claro.

Irán y la OTAN: el discurso se amplía

Durante la misma entrevista, Trump abordó cuestiones de política exterior, particularmente la situación con Irán. Aseguró que el conflicto con ese país “terminará muy pronto” y que Estados Unidos será “el máximo vencedor”.

El mandatario defendió las acciones militares y económicas emprendidas, incluyendo el bloqueo y la supuesta neutralización de capacidades navales y aéreas iraníes. Sin embargo, también reconoció la complejidad de las negociaciones: “A veces no tienes ni idea de con quién estás tratando”, dijo en referencia a los líderes iraníes.

En paralelo, lanzó críticas a la OTAN, expresando su “decepción” por la falta de apoyo de los aliados europeos en operaciones recientes. “Gastamos billones de dólares para proteger a Europa… cuando necesitamos ayuda, no estaban ahí”, reprochó.

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