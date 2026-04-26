Aficionados del América protagonizan pelea tras derrota ante Atlas

La frustración se apoderó de las calles este sábado 25 de abril. Una lamentable pelea entre aficionados del América manchó la jornada sabatina del futbol mexicano a las afueras del Estadio Banorte. El conato de bronca ocurrió minutos después de que las Águilas sufrieran una dolorosa caída frente a los rojinegros del Atlas, un resultado que cambió por completo el panorama de la liguilla y desató el caos entre los seguidores.

Testigos en el lugar captaron el momento exacto en que una multitud de fanáticos azulcremas, presuntamente bajo los fuertes efectos del alcohol, iniciaron un intercambio de golpes en una de las explanadas principales del recinto. Mientras algunos asistentes intentaban calmar los ánimos y separar a los involucrados, la tensión escaló rápidamente en el lugar.

Aficionados del América en plena pelea. Foto: Redes Sociales

En las diversas imágenes difundidas, se aprecia cómo un sujeto en evidente estado de ebriedad recibe un duro impacto por parte de uno de los agresores principales, a pesar de que varias personas intentaban retirarlo de la zona de peligro para evitar una tragedia mayor. Hasta el momento, las autoridades no reportaron detenidos ni el desenlace oficial de este conflicto callejero. Este lamentable suceso generó una ola de indignación, pues la violencia regresó a los recintos a menos de 50 días del Mundial, situación que preocupa profundamente y mancha la imagen de la liga.

VIOLENCIA OPACA EL REGRESO DE HENRY MARTÍN Y EL DRAMA EN LA CANCHA

El altercado en las inmediaciones del inmueble eclipsó totalmente lo que sucedió en el terreno de juego, donde el equipo vivió una auténtica pesadilla. A pesar de dominar la posesión del balón durante gran parte del compromiso e intentar generar peligro constante, la contundencia brilló por su ausencia. El duelo quedó marcado por el esperado regreso de Henry Martín, pero la nota negativa en la cancha la dio el jugador Raphael Veiga. El elemento azulcrema tuvo la gran oportunidad de cambiar la historia desde los once pasos, pero el arquero Camilo Vargas se vistió de héroe absoluto y atajó el penal decisivo, ahogando el grito de gol.

Once titular del América ante Atlas. Mexsport

La tragedia americanista se consumó en la agonía del encuentro. Al minuto 94, cuando todo apuntaba a un empate sin grandes emociones, Alfonso González encontró una oportunidad de oro y mandó a guardar el esférico para sellar la victoria rojinegra. Este gol lapidario no solo desató la locura del cuadro visitante, sino que sentenció el destino del conjunto de Coapa de cara a la fiesta grande del balompié azteca.

AMÉRICA SE DESPLOMA AL OCTAVO LUGAR Y ENFRENTARÁ A PUMAS

El descalabro en el Estadio Banorte tuvo consecuencias catastróficas directas para la tabla general. El América cayó dramáticamente hasta la octava posición del torneo tras dejar ir los tres puntos. Esta combinación final de resultados arrojó un cruce de alto voltaje para los Cuartos de Final: los aficionados disfrutarán de un vibrante choque de titanes.

Bandera del América en el Estadio Banorte. Mexsport

Las Águilas medirán fuerzas directamente contra los Pumas, escuadra que amarró el anhelado primer lugar de la competencia tras derrotar previamente a Pachuca. El primer capítulo de esta dura llave se disputará en los próximos días, mientras que el partido de vuelta y la definición final del boleto a las ansiadas semifinales se llevará a cabo en el césped de Ciudad Universitaria. Ambos clubes llegarán con realidades totalmente opuestas; los felinos con la motivación a tope mirando desde la cima, y el cuadro americanista buscando sacudirse la presión de las críticas, recuperar su mejor nivel de juego y esperando que su hinchada erradique por completo la violencia.