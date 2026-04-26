Xavi Simons sufre rotura de ligamento cruzado y se pierde el Mundial 2026

Golpe durísimo para Xavi Simons y para el Tottenham Hotspur. El mediocampista sufrió una rotura de ligamento cruzado, una de las lesiones más graves en el futbol, que lo dejará fuera de actividad por varios meses y prácticamente todo lo que resta de 2026.

El propio futbolista neerlandés confirmó la noticia a través de redes sociales, donde además reveló que no solo se pierde la temporada, sino también el Copa Mundial del 2026 con la Selección de Países Bajos.

Todo lo que he querido hacer es luchar por mi equipo y ahora la habilidad de hacerlo me ha sido arrebatada, junto con la Copa del Mundo representando a mi país este verano…”, escribió Simons, visiblemente afectado.

El parte médico confirma la gravedad del panorama: una lesión de ligamento cruzado implica una recuperación prolongada, que suele extenderse por varios meses de rehabilitación intensiva, lo que representa un freno importante en su desarrollo y también un problema en la planificación deportiva del club londinense.

Dicen que la vida puede ser cruel y hoy se siente así. Mi temporada ha llegado a un final abrupto… Honestamente, tengo el corazón roto. Nada de esto tiene sentido”, agregó el jugador en su mensaje.

La baja de Simons no solo impacta al Tottenham, sino también a Países Bajos, que pierde a una de sus piezas más prometedoras de cara al Mundial 2026.