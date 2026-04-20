Superestrella de WWE, Drew McIntyre, sorprende con inesperada reacción al ver jersey de Chivas

La ciudad de Las Vegas se convirtió en el epicentro del entretenimiento deportivo mundial con la celebración de WrestleMania 42, pero más allá de los costalazos y las luces, un momento fuera del ring rompió el internet en México. Drew McIntyre, una de las figuras más imponentes de la WWE, protagonizó un encuentro que dejó helados a los aficionados de Chivas. Durante una sesión de firmas de autógrafos, el "Guerrero Escocés" demostró que su cultura deportiva traspasa fronteras al identificar de inmediato los colores más tradicionales del futbol de nuestro país

Drew McIntyre en Wrestlemania 42. Foto: Cortesía de WWE

Todo ocurrió cuando un aficionado mexicano se acercó a la mesa del luchador. El fan portaba con orgullo la indumentaria rojiblanca, algo que captó la mirada del ex campeón mundial de forma inmediata. Lejos de ignorar el detalle, el gladiador detuvo por un momento la actividad para cuestionar el origen de esa camiseta que le resultó tan familiar.

EL GUERRERO ESCOCÉS RECONOCE LA GRANDEZA DEL REBAÑO

En cuanto el seguidor explicó que se trataba de las Chivas, la respuesta de McIntyre dejó a todos con el ojo cuadrado. Con total naturalidad, el luchador replicó: “Ah, Guadalajara”, dejando claro que el equipo tapatío está en su radar. No es para menos, pues el Rebaño Sagrado marcha actualmente como líder general del Clausura 2026 de la Liga MX tras el cierre de la Jornada 15, un dato que parece haber llegado hasta los oídos de la élite de la lucha libre estadunidense.

La reacción de Drew McIntyre no fue casualidad. El oriundo de Ayr, Escocia, es un ferviente apasionado del futbol y un seguidor recalcitrante del Glasgow Rangers. De hecho, es común verlo integrar elementos del club de sus amores en las botas o capas que utiliza antes de subir al cuadrilátero. Ese ojo clínico para identificar escudos y jerseys fue lo que permitió esta conexión especial con el fan mexicano, quien se llevó a casa una sonrisa, una firma y un video que ya circula por todas las plataformas digitales.

UN RESPIRO TRAS EL CAOS DE WRESTLEMANIA 42 EN LAS VEGAS

A pesar de este carismático momento con la afición mexicana, el fin de semana en el Allegiant Stadium no resultó nada sencillo para el europeo. La primera noche de WrestleMania 42, celebrada el pasado sábado 18 de abril, dejó a un McIntyre herido en su orgullo. El escocés se midió ante el peligroso Jacob Fatu en una lucha no sancionada que rebasó los límites de la violencia física. Lamentablemente para su causa, Drew sufrió una dolorosa derrota que lo alejó momentáneamente de la órbita de los Campeonatos Mundiales.

Drew Mcintyre lanzándose sobre Jacob Fatu. Foto: Cortesía de WWE

Sin embargo, gestos como el que tuvo con el jersey del Chivas reafirman por qué sigue siendo uno de los consentidos del público hispano. Mientras busca recuperar su camino hacia la cima de la WWE, McIntyre ya se ganó el respeto de la nación rojiblanca. En un mundo donde el deporte y el espectáculo se mezclan, ver a una estrella internacional reconocer al actual puntero del futbol mexicano es, sin duda, la nota de color que nadie vio venir en la Ciudad del Pecado.