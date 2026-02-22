Reportan bloqueos en Jalisco, Michoacán y Guanajuato

Diversos bloqueos carreteros, quema de vehículos, instalación de ponchallantas y reportes de enfrentamientos con civiles armados se registraron la mañana de este domingo 22 de febrero de 2026 en los estados de Tamaulipas, Jalisco y Michoacán.

De acuerdo con los primeros reportes, las afectaciones comenzaron desde las primeras horas del día, mientras que en algunas regiones hubo tiroteos desde la madrugada. Autoridades estatales y federales desplegaron operativos coordinados para restablecer el orden y liberar vialidades.

Bloqueos en Tamaulipas y afectaciones en Reynosa

En Reynosa, alrededor de las 8:20 horas se reportaron bloqueos en distintos puntos de la ciudad.

Diversos bloqueos con camiones y ponchallantas se registran la mañana este domingo en carreteras principales de Reynosa, Tamaulipas”.

Las afectaciones se concentraron en el Libramiento Matamoros-Monterrey y la Carretera San Fernando, generando incertidumbre entre conductores y caos vial.

Hasta el momento, autoridades estatales no habían emitido un informe oficial detallado sobre los hechos.

Operativo en Jalisco y reacción violenta en la región

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, informó:

Fuerzas federales realizaron hace unas horas un operativo en Tapalpa que ha derivado en enfrentamientos en la zona. También a raíz de dicho operativo, en distintos puntos de esa región y en otros puntos de Jalisco individuos han quemado y atravesado vehículos para inhibir la acción de las autoridades. He dado la instrucción de instalar de inmediato la mesa de seguridad con autoridades de los tres niveles de gobierno y activar el código rojo con el fin de inhibir actos contra la población.

“Me encuentro encabezando la Mesa de Seguridad que sesionará de manera permanente, estamos en coordinación con fuerzas federales ante el operativo que llevan a cabo. Seguiremos informando”.

Por su parte, el alcalde de Tapalpa, Toño Morales, indicó que autoridades federales no habían emitido un reporte oficial adicional al momento.

El gobierno municipal de Autlán de Navarro también confirmó sucesos de seguridad en las inmediaciones y llamó a la población a mantenerse en resguardo.

El Gabinete de Seguridad señaló:

“El Gabinete de Seguridad informa que se llevan a cabo operativos coordinados en el estado de Jalisco, con la participación de las instituciones que conforman el Gabinete de Seguridad.

Las acciones se realizan para proteger a la ciudadanía y atender de manera puntual los bloqueos registrados”.

Bloqueos en Michoacán

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, publicó:

“He instruido la instalación inmediata de la mesa de seguridad con autoridades estatales y federales, tras los bloqueos registrados en distintos puntos del estado como reacción a un operativo federal realizado en Jalisco.

Las fuerzas estatales y federales mantienen despliegue coordinado para restablecer el orden, liberar vialidades y proteger a la población”.

La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán informó que se mantienen acciones operativas en coordinación con fuerzas federales, reforzadas con monitoreo permanente a través del C5.

El C5 Michoacán detalló afectaciones en múltiples regiones, entre ellas Jiquilpan, Sahuayo, Pátzcuaro, Uruapan, Zamora, La Piedad, Apatzingán, Buenavista y Aguililla, donde se reportaron quema de vehículos y unidades atravesadas en carreteras estratégicas.

En una decena de municipios de Michoacán, se registraron narcobloqueos, con la quema de vehículos comerciales y particulares.

Testigos narraron que hombres armados despojaron a automovilistas de sus unidades, a quienes obligaron a descender de trailers, autobuses y camiones repartidores de alimentos para posteriormente incendiarlos y bloquear la circulación en las zonas.

Los automovilistas reportaron los incidentes a los servicios de emergencia, quienes acudieron a las áreas para sofocar el fuego de las unidades. La movilización de las autoridades buscó restablecer la normalidad en las carreteras.

Esta escalada de violencia se reporta tras un enfrentamiento armado ocurrido en una localidad cercana, presuntamente como reacción a un operativo federal realizado en Tapalpa Jalisco en contra de un grupo del crimen organizado.

Corporaciones policiales se trasladaron a zonas limítrofes con entre Michoacán y Jalisco para blindar los municipios y evitar brotes de violencia.

Despliegue interinstitucional

Las autoridades estatales coinciden en que los bloqueos estarían vinculados a operativos federales dirigidos a la captura de objetivos criminales, lo que habría generado reacciones violentas con bloqueos simultáneos en distintas entidades.

Los gobiernos estatales activaron mesas de seguridad permanentes, coordinación con fuerzas federales y llamados a la población para mantener la calma y evitar traslados innecesarios.

Hasta el momento no se ha confirmado oficialmente el número de personas detenidas ni lesionadas derivadas de estos hechos.

