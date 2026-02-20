Mundial 2026: Nueva York y Nueva Jersey se quedan sin FIFA Fan Fest para la Final y todo el torneo

La final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 tendrá un vacío simbólico en el corazón del espectáculo. La región que albergará el partido decisivo en el Estadio MetLife canceló su Fan Fest oficial a sólo cuatro meses del torneo. La decesión abre un debate sobre el costo real de organizar la fiesta global que exige la FIFA.

Ocho partidos del torneo se jugarán en el estadio de Nueva Jersey. Entre ellos la final. El acuerdo de organización incluye a la ciudad de Nueva York y al estado vecino. El plan original contemplaba un Fan Fest en el Parque Estatal Liberty con vista a la Estatua de la Libertad y al skyline de Manhattan. Un año de planificación, boletos vendidos, reservas suspendidas en el parque y un proyecto que prometía abrir durante los 104 juegos.

Giro político

La decisión de cancelar llegó tras el cambio de gobierno estatal. La gobernadora Mikie Sherrill impulsó un giro político. En lugar de un gran evento central se anunció un fondo de cinco millones de dólares para pequeñas celebraciones comunitarias. El portavoz estatal Steve Sigmund dijo que el objetivo es llevar el Mundial a todos los rincones de Nueva Jersey.

La sede de Jersey City ya no se utiliza. En su lugar, la gobernadora Sherrill está creando un programa para llevar la emoción del Mundial a las comunidades de todo Nueva Jersey. Trabajaremos en estrecha colaboración con la Autoridad de Desarrollo Económico de Nueva Jersey (EDA) y el comité anfitrión del Mundial en el desarrollo de este programa y esperamos que los habitantes de Nueva Jersey disfruten de experiencias inolvidables en todo el estado.

El comité anfitrión confirmó reembolsos a quienes habían comprado entradas. Ticketmaster prevé devoluciones en 14 a 21 días. El alcalde de Jersey City respaldó la medida. Nathaniel Styer explicó que no existía forma viable y rentable de gestionar decenas de miles de aficionados sin afectar el acceso de los residentes al parque.

Detrás de la decisión aparece el factor económico. Fuentes citadas por The Athletic indican que la seguridad de un Fan Fest en grandes mercados puede superar un millón de dólares diarios. El contrato revisado exige que las ciudades cubran los costos de organización, seguridad, servicios médicos y protección contra incendios. La carga recae en contribuyentes locales mientras la FIFA retiene ingresos por entradas, patrocinio y estacionamiento.

Nueva York y Nueva Kersey tendrán ocho partidos de la Copa del Mundo. REUTERS

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, estimó ingresos de más de 11 mil millones de dólares por el torneo. La organización sostiene que el impacto económico para Estados Unidos será enorme. Expertos urbanos miran esas cifras con escepticismo.

Nueva York planea alternativas. El Rockefeller Center tendrá una zona para aficionados del 4 al 19 de julio en colaboración con Telemundo. El Centro Nacional de Tenis Billie Jean King se convertirá en un espacio con capacidad para 10,000 personas para algunos partidos de fase de grupos. No será un Fan Fest oficial y tendrá entrada de 10 dólares.

McDonald’s dice no a vender comida en Fan Fest

La semana pasada se reveló otro signo de alerta. McDonald's, patrocinador de la FIFA, rechazó su opción de vender comida en Fan Fests del torneo. Había evaluado ofrecer un menú limitado con helados y productos básicos. La empresa decidió no hacerlo.

La marca seguirá visible en escenarios principales. Los contratos impiden que las ciudades autoricen a rivales directos. Ese vacío abre una oportunidad para negocios locales. También evidencia que el modelo comercial de las Fan Fests pierde atractivo incluso para socios globales.

Otras ciudades recortan celebraciones

El fenómeno no es exclusivo de Nueva York Nueva Jersey. En el Área de la Bahía, la sede de San Francisco estudia reducir festividades oficiales tras recibir partidos de fase de grupos sin selecciones de gran mercado. La lógica es simple. Menos estrellas, menos turismo, menos retorno para inversiones millonarias.

Otras ciudades planean Fan Fests concentradas en menos días. El requisito inicial de la FIFA exigía eventos gratuitos durante todo el torneo. La realidad presupuestaria obligó a renegociar. Los gobiernos locales enfrentan costos de seguridad, transporte, salud y logística que superan previsiones.

La cancelación del Fan Fest en la región de la final deja una postal inesperada. El Mundial más grande de la historia tendrá su partido cumbre sin la gran plaza pública que se volvió símbolo del torneo moderno. Nueva York se queda sin Fan Fest,