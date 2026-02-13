Aficionados encienden la Liga MX por el 14 de febrero

El día de San Valentín permea en el deporte, y tal es el caso de la afición de la Liga MX, que aprovechó de un Viernes Botanero sin la presencia de Christian Martinoli para comenzar a prender la llama de la pasión para este 14 de febrero, día del amor y la amistad en el que también se disputará el Clásico Nacional entre América y Chivas.

La actividad del día arrancó en la cancha del Estadio Cuauhtémoc, duelo en el que los aficionados de La Franja dejaron de ver el partido que terminó remontando y ganado 2-3 Pumas… para comenzar a calentar el día de San Valentín, desatando infinidad de comentarios tanto en la transmisión del compromiso como en redes sociales.

Por su parte, el otro compromiso de este día fue en el que Toluca recibió a Xolos sin la presencia de Gilberto Mora, sin embargo, esto no evitó que los seguidores del bicampeón de Liga MX aprovecharan la oportunidad y –de manera más familiar- vivieran una cena con pétalos de rosa, velas y vino desde la cancha del Nemesio Diez.

Partidos del 14 de febrero en la Liga MX

Para este sábado 14 de febrero, la Liga MX contará con una cartelera de 5 partidos, donde resaltan el Clásico de la 57 y, por supuesto, el Clásico Nacional en donde América deberá imponer condiciones para quitarle el invicto a las Chivas, quienes llegan como favoritos para sumar los 3 puntos.

Estos son los compromisos que se disputarán:

Atlético San Luis Vs Querétaro / 17:00 horas – Estadio Alfonso Lastras.

Pachuca Vs Atlas / 17:00 horas – Estadio Hidalgo.

Monterrey Vs León / 19:00 horas – Estadio BBVA.

FC Juárez Vs Necaxa / 19:06 horas – Estadio Olímpico Benito Juárez.

Chivas Vs América / 21:07 horas – Estadio Akron.

* Todos los horarios mostrados corresponden al tiempo del Centro de la Ciudad de México.

