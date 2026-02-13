Alana Flores exhibe evidencia de la negociación original para el combate con Samadhi Zendejas

Alana Flores no conoce la palabra cobardía y tampoco Samadhi Zendejas. Ambas han manifestado su postura de enfrentarse en el evento estelar de Supernova Genesis de abril próximo.

Después de la polémica en las condiciones de peso, en la que exigen a Alana Flores a exponer sus títulos, la famosa creadora de contenido lanzó su réplica.

“Accedo a pelear contigo sin límite de peso... Me dice Sama que sí está interesada (en pelear)”, resaltó Alana Flores en un video que colgó en sus redes sociales.

En ese hilo, la influencer recalcó que no aceptaría condiciones que la pongan en una clara desventaja física (bajar hasta 10 kg).

“Quiere que ponga en juego el resultado de mis últimos años de esfuerzo, trabajo, sacrificio, pero no está dispuesta ni siquiera a bajar un solo kilo. Tú me retaste a mí y aun así estoy tratando de acoplarme a ti”, mencionó Alana Flores en un video anterior.

Alana Flores también compartió capturas de pantalla, con detalles del peso y estatura para cuadrar rival (1.61m /57.8 kg), por lo que dejó en el aire la incógnita de si el drama con el equipo de Samadhi Zendejas es para generar mayores expectativas del evento a transmitirse en Netflix.

“Es un nuevo reto y estoy dispuesta a tomarlo. No sé si es realidad o parte de una estrategia, pongo todo de mi parte para hacerlo”, añadió alana Flores en su video.

De igual manera, Alana Flores compartió con sus seguidores su sentir.

“Me habría encantado encontrar una solucióin… Me siento un poco confundida, envuelta en el caos”, remató con desánimo la presidenta del equipo Raniza y pareja sentimental del futbolista del América, Sebastián Cáceres.