Orgullo tricolor: México brilla en Medellín con oro y dos platas en la Copa del Mundo de Natación Artística

La delegación mexicana firmó una jornada memorable en la Copa del Mundo de Natación Artística celebrada en Medellín. El equipo nacional se coronó en la rutina técnica por equipos y sumó dos medallas de plata gracias a la actuación de Diego Villalobos, acompañado en dueto mixto por Nayeli Mondragón. Una cosecha que confirma el crecimiento del país en una disciplina donde la sincronía y la precisión definen la gloria.

México conquistó el oro en la rutina técnica por equipos con 263.2375 puntos, una marca que superó con claridad a Estados Unidos con 249.8833 y a Canadá con 217.2667. La coreografía mexicana mezcló dificultad, control en la ejecución y una interpretación que arrancó aplausos en la alberca colombiana.

Regina Alferez, Carolina Arzate, Daniela Ávila, Miranda Barrera, Glenda Inzunza, Citlali Nuno, Pamela Toscano, Sofía Valenzuela, Joana Jiménez se llevaron la medalla de oro.

Villalobos se lleva dos platas

Villalobos añadió brillo con dos preseas plateadas. En la final de sólo técnico logró 207.1000 puntos y solo fue superado por el británico Ranjuo Tomblin, quien se llevó el primer sitio con 223.8033. El mexicano mostró elegancia en las figuras y seguridad en las transiciones, rasgos que lo colocan entre los mejores exponentes del circuito.

Horas después llegó la segunda plata en dueto técnico mixto junto a Nayeli Mondragón con 197.6209 unidades. La pareja conectó con el público gracias a la precisión de sus movimientos y una rutina cargada de energía. La química entre ambos se notó en cada giro y cada levantamiento, un detalle que los jueces valoraron en una competencia de alto nivel.

México vive un proceso de renovación en la natación artística con nuevos entrenadores, mayor exposición internacional y un grupo de atletas que compite con confianza. El resultado también fortalece la preparación rumbo a los próximos campeonatos continentales y al ciclo olímpico que exige constancia en cada torneo.

Medellín ha dejado de ser una espectadora del calendario internacional para convertirse en el epicentro del arte acuático, inaugurando su historial como sede de una Copa del Mundo con una organización que rozó la perfección.

México se va de Medellín con 1 oro y 2 platas, una señal de que el talento nacional tiene presente y futuro. La alberca colombiana fue testigo de una jornada que quedará en la memoria del deporte acuático del país. El himno mexicano sonó fuerte y dejó claro que la natación artística tricolor sigue en ascenso.